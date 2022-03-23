自由党 Alckmin 加入社会党并与卢拉更加接近

巴西利亚，3月23日，自由党杰拉尔多·阿尔克明周三加入巴西社会党（PSB），与前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦更加接近，他可能能够陪同他参加明年10月的选举。 来自Workers Party（PT）的卢拉（Lula）显然是这些选举的最爱，但尚未确认他的总统候选人资格，但没有人否认，他已经得到了公安局和进步弧线其他组织的公开支持。 实际上，伯南布哥州州长保罗·卡马拉（PauloCámara）是PSB的重要基准，在参加活动时表示，这一阵型 “围绕着卢拉的候选人资格团结在一起”，并指望Alckmin建立一个 “新的民主项目” 来面对总统贾尔·博尔索纳罗的极右翼。 PT总统格莱西·霍夫曼（Gleisi Hoffmann）还谈到了 “民主和民众” 力量的团结，他们代表卢拉出席了仪式，并强调了阿尔克明 “对巴西的未来” 采取的步骤的 “重要性”，以明确表示他可能竞选副总统。 反过来，Alckmin没有公开提及这个秘密，但他欢迎公安局决定支持卢拉，并说：“有必要谦卑地理解他是最能解释巴西人民的感情和希望的人” 和 “代表真正的民主”。 阿尔克明今年 69 岁，在政治领域有 50 岁，他主要关注社会民主党（PSDB），该党最终离开了他 1988 年出生的中左翼，以接近更多的新自由主义和中右翼立场。 2006年，他输给了卢拉，成为总统候选人，并在2018年的选举中重返PSDB的领先地位，他以4.76％的选票排名第四。 即便如此，他在圣保罗州仍然保持着巨大的影响力，圣保罗州是该国最大的选举团，他在2001年至2006年期间以及2011年至2018年期间担任州长。 在他的政治生涯中，他一直是卢拉最大的对手之一，他的经济眼光和绝对缺乏魅力与众不同，这为他赢得了 “chuchú冰淇淋” 的绰号，这是一种无味的热带水果，在一些拉丁美洲国家被称为chayota。 去年12月，他在与卢拉的谈判中辞去了PSDB的职务，谈判已经指出他有可能在明年10月成为副总统候选人，以此作为面对金融市场经济温和的一种 “保证”。 但是，卢拉的愿望在 PT 的最左翼找到了阻力，他们正在推动更认同进步主义的副总统候选人，别忘了阿尔克明在 2016 年支持导致解雇时任总统迪尔玛·罗塞夫的进程。