哥伦比亚只有不到60％的公司制定了性别平等政策

COVID-19 最严重的后果之一是全球失业。美洲开发银行（IDB）COVID-19 劳工观察站的数据显示，仅在拉丁美洲，在疫情最关键的时刻，就失去了超过3000万个工作岗位。

根据哥伦比亚妇女观察站的数据，当地的数字证实，由于卫生紧急情况，有150万妇女失业。

但是，失业对所有人的影响并不相同。青年人, 受教育年限较短的工人, 非正规工人, 特别是妇女, 受劳动危机的影响最大.

在该区域，女性失业率为6％，而男性为3％。尽管在疫情爆发前，女性仅占工作人口的42％，但如今，她们占失业人数的58.5％，恢复工作所需的时间更长。

但是，如果拉丁美洲下雨，它就无法通过哥伦比亚逃脱。在该国，联合国开发计划署（开发署）的指标显示，在疫情中失去工作岗位的男性中，每十名重返工作岗位的男性中，只有一名妇女设法恢复了工作。

实际上，根据国家行政管理统计局（DANE）的数据，目前他们的失业率与失业率之间的差距为8.2个百分点，而在2021年为6.2个百分点。

其他数字表明，哥伦比亚在拉丁美洲失业率最高的国家中排名第二，其中妇女受影响最大：39％。今天，戴恩证实，女性失业率为19.4％。

然而，尽管在过去十年中，国家在性别问题上取得了显著进展，但这些数字再次证实，在为妇女提供的机会方面，尤其是在担任领导职务方面，仍然存在巨大差距。

高等管理研究学院（CESA）最近的一项研究显示，在咨询了哥伦比亚356个知名组织之后，只有25％的组织有女性担任首席执行官，其中30％在董事会任职。

由于这种令人担忧的前景，美洲开发银行通过其2025年愿景 “再投资于美洲”，强调了将性别平等和多元化包容性视为促进拉丁美洲包容、公平和可持续复苏努力的基石的重要性。

因此，有必要设想哥伦比亚公司为发展两性平等文化，特别是在人才招聘领域应采用的良好做法。

拉丁美洲人才加速器Talentu最近发布的一份报告揭示了公司为发展真正的性别平等文化必须开发的五种最佳实践：

1.对组织内部存在的偏见进行真实的分析。

2。分析每个可以选择在给定职位上成长的人。

3.制定招聘规则，即迫使公司多元化和开放的性别政策。

4.实施自动化流程和技术。

5。鼓励妇女有机会展示自己的才能。