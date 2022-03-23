人权观察社谴责针对伊拉克男女同性恋、双性恋和变性者群体的暴力行为

巴格达（美联社）— 一名变性妇女说，在她获救之前，有几名男子殴打她，把她扔进垃圾箱，割伤她并放火焚烧她。一名同性恋男子告诉他，他的男朋友是在他眼前被谋杀的。一名女同性恋者的腿部被刺伤，并被警告停止她的 “不道德行为”。

这些故事是人权观察报告的一部分，该报告指责伊拉克武装团体绑架、强奸、折磨和杀害女同性恋者、男同性恋者、双性恋者和变性者而不受惩罚。他补充说，伊拉克政府尚未将责任人绳之以法。

这家总部位于纽约的组织与伊拉克 LGBT 权利组织 Iraqueer 合作发布的报告周三发布，还指责警察和安全部队经常参与加剧针对社区的暴力行为并逮捕人们 “因为他们的外表不规范”。

该报告展示了LGBT人群在多个方面受到骚扰的图片, 包括家庭成员的 “极端暴力”, 街头骚扰, 以及武装团体在社交媒体和约会应用上的数字迫害和骚扰, 他加了.

该报告的作者之一，中东和北非的LGBT权利研究员，Rasha Younes在回答通过电子邮件发送的问题时说：“针对伊拉克男女同性恋、双性恋和变性者的袭击已成为多方面的，攻击方法也在扩大。”

根据该报告，“许多男女同性恋、双性恋和变性者说，为了活下去，他们不得不隐瞒自己的身份。”

尤尼斯说，在中东和北非的大部分地区，男女同性恋、双性恋和变性者和维权组织面临暴力和歧视，该地区大多数国家都有将同性关系定为犯罪的法律，并补充说，如果没有发生这种情况，就会使用其他法律来攻击社区。

他说，特别是在伊拉克，“有罪不罚的文化和相对缺乏法治（...）使武装团体能够避免因针对包括男女同性恋、双性恋和变性者在内的普通伊拉克人的暴力行为而受到惩罚。”

该报告称，涉嫌虐待社区的武装团体大多属于人民动员部队，这是一支由政府批准的民兵组织，其中最强大的是伊朗支持的什叶派。

内政部发言人哈立德·穆哈纳少将否认安全部队袭击同性恋者。美联社联系的 FMP 一个强大派系的中层指挥官也拒绝了这些指控，并指出暴力事件可能来自他们的家人。

极端主义组织伊斯兰国在其权力鼎盛时期控制着叙利亚和伊拉克的大部分地区，它为那些涉嫌同性恋者保留了最残酷的谋杀方法之一：将他们从屋顶扔进空中。

该报告部分基于对伊拉克男女同性恋、双性恋和变性者的54次采访。人权观察在2021年6月至11月期间进行了研究。

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Fam 从开罗报道。驻巴格达的美联社记者卡西姆·阿卜杜勒·扎赫拉为该办公室做出了贡献。

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