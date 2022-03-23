人权观察社谴责对俄罗斯对手阿列克谢·纳瓦尼的九年徒刑

FOTO DE ARCHIVO: El crítico del Kremlin Alexei Navalny participa en una concentración para conmemorar el quinto aniversario del asesinato del político opositor Boris Nemtsov y para protestar contra las enmiendas propuestas a la constitución del país, en Moscú, Rusia, 29 de febrero de 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov

非政府组织人权观察（HRW）谴责了对手阿列克谢·纳瓦尼（Alexei Navalny）的九年徒刑，俄罗斯司法部门已裁定他犯有欺诈和蔑视罪，并指出，这一行动 “反映了克里姆林宫对异议人士和言论自由的镇压加剧”。

人权观察@@ 欧洲和中亚主任休·威廉姆森说：“针对纳瓦尔尼的最新判决是对正义的又一次嘲弄，” 他说，他试图 “沉默” 对手，“向俄罗斯民间社会或任何敢于反对克里姆林宫政策的人发出警告。”

据俄罗斯通讯社国际文传电讯社报道，莫斯科莱福尔托沃法院的玛格丽塔·科托娃法官在宣读判决书时表示，纳瓦尼还必须支付120万卢布（约合11,600美元）的罚款。

该非政府组织解释说，在审判期间，一名控方证人公开驳斥了他先前的书面陈述，称克里姆林宫的一名调查员威胁要起诉他，并强迫他背诵陈述中的内容。

这位证人在法庭上表示，纳瓦尔尼的行为是合法的，并将审判描述为 “荒谬”。但是，判决书没有提及这一点，而是包括了这名证人的部分书面陈述。此外，由于害怕报复，证人第二天不得不逃离该国。

该组织说：“此后，俄罗斯当局对他提出了新的刑事指控，显然是为了确保他被关押多年，并且他不能继续动员俄罗斯民间社会并谴责最高权力级别的腐败。”

威廉姆森强调，“针对纳瓦尔尼的案件是克里姆林宫镇压俄罗斯民间社会与和平异见者的严峻画面的一部分”，尤其是在上个月以及俄罗斯抗议入侵乌克兰的抗议活动之后。

在这方面，该非政府组织批评了对抗议者的拘留以及将有关俄罗斯武装部队的 “虚假信息” “定为犯罪” 的一揽子法律，该法律 “将独立的战争新闻定为犯罪”。

“剩下的少数俄罗斯独立媒体不得不暂停工作或迁往俄罗斯境外，或者被当局关闭。俄罗斯当局封锁了俄罗斯和外国独立媒体的网站，“他说。

该非政府组织援引了入侵前两周逃离该国的近 150 名记者的话，还提到了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的讲话，他在讲话中使用了 “国家叛徒” 或 “第五专栏” 之类的术语，这个概念 “有很强的负面历史联系”。

威廉姆森说：“克里姆林宫似乎决心断开俄罗斯社会与外界的联系，以使俄罗斯人免受包括俄罗斯入侵乌克兰在内的令人不安的事件的影响，” 威廉姆森补充说：“俄罗斯当局正在努力诽谤和沉默纳瓦尼也就不足为奇了。”

（来自欧罗巴出版社的信息）

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