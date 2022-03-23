洪都拉斯执行打击基于性别的暴力的行动

特古西加尔巴，3月23日洪都拉斯安全部队在本周三开展了 “黛博拉六世” 行动，该行动旨在防止基于性别的暴力并惩罚中美洲国家侵害妇女和女童的人。 洪都拉斯检察院在一份声明中表示，这项行动是通过保护妇女特别检察官办公室在警察和行政当局的支持下进行的。 他补充说，当局对涉嫌犯有性犯罪、家庭虐待和各种表现形式的基于性别的暴力的人执行了几项逮捕令”，此外，还将一百多名被指控犯有侵害妇女罪的被告送交主管法院。 安全部队希望在接下来的几个小时内抓获 “特古西加尔巴的一名连环强奸犯”，他在前几年因强奸罪被判刑，在缓刑期间 “虐待” 了一名妇女，因此对他提出了新的税收禁令。 此外，妇女和儿童检察官办公室正在协调 “后续程序”，以确定洪都拉斯萨莫拉诺大学是否还有其他性虐待受害者，周一报告了两起厄瓜多尔学生涉嫌强奸的案件。 据当局称，这名 19 岁的厄瓜多尔学生因涉嫌强奸洪都拉斯同一所大学中心的两名学生而被捕，并被司法拘留。 检察官办公室说，作为行动的一部分，妇女保护检察官视察治安法院和国家警察的哨所，以 “核实他们是否正在履行与暴力侵害妇女行为有关的职能和职责”。 来自不同法院的官员还将访问该国几个城市的医院和保健中心，以 “监督对妇女和女孩的适当护理，并确保家庭暴力、家庭虐待或性犯罪的受害者遵循适当的程序”。 在预防方面，当局将在洪都拉斯不同城市举办关于报告程序和 “如何结束基于性别的暴力循环” 的讲习班。 此外，还对监狱进行视察，以确保妇女 “尊重她们的食物权、医疗权和释放前法律福利的权利”。 洪都拉斯当局还将向性别暴力受害者的 “安全屋” 捐款，并提供心理、社会和法律护理。