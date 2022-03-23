德尔菲娜·戈麦斯取消关于全日制学校的讨论后，前往墨西哥警告采取法律行动

在得知联邦一级取消全日制学校计划（PETC）的协议已公布后，众议院的 Va por México 联盟敦促秘书长 公共教育部（SEP）德尔菲娜·戈麦斯·阿尔瓦雷斯将在圣拉萨罗与政治协调委员会（Jucopo）会面。
3月22日，秘书取消了与Jucopo成员的会晤，理由是她没有与立法者会面的必要条件，因此她要求再过一周。
面对这种情况，民主革命党（PRD）代表协调员路易斯·埃斯皮诺萨·查萨罗（Luis Espinosa Cházaro）表示，没有具体的日期，该官员将与众议院和特别委员会的立法者会面，该委员会的成立是为了分析“时光学校” 计划的消失已完成。
Perredist警告说，如果他们继续推迟或不参加电话会议，此事将升级到全体会议，以便做出符合宪法和法律的决定。
因此，他说，如果秘书没有出席会议，他的议会小组将要求她出席圣拉扎罗全体会议，讨论该计划，该计划使360万女孩和男孩受益于基础教育。
“我非常恭敬地呼吁秘书参加这次邀请，以便全日制学校在尽可能短的时间内能够恢复或由一项使近400万儿童受益的计划所取代，” 他说。
立法者补充说，重要的是不要再推迟秘书的出席，因为他保证父母对取消该计划 “存在极大的社会不满”。他说：“我们想防止这种情况被政治化，因为我们想要的是让儿童受益。”
应该记得，3月15日，埃斯皮诺萨·查萨罗谈到了他们在圣拉萨罗举行的会议国务卿德尔菲娜·戈麦斯。
在新闻发布会上，珠三角协调员表示，教育部长出席并解释该计划消失的提议是由她的替补席提出的，并得到了莫雷纳和所有政党的批准。
在定于 3月22日在众议院举行的会议上，他将被问及从该计划中受益的360万儿童和青少年的命运。
“我们将质疑为什么一个正在成长，合格，标准，透明，有结果的计划会消失，我们会问他们说他们不知道，他们会在哪里分配资源，这个问题在 2022 年的预算中被标记为一个重要的问题全日制学校的资源，而且我们知道，凭借她在 Texcoco 的背景，秘书德尔菲娜·戈麦斯在管理资源方面没有最好的声誉，” 埃斯皮诺萨·查扎罗说。
继续阅读：