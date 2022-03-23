德尔菲娜·戈麦斯取消关于全日制学校的讨论后，前往墨西哥警告采取法律行动

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, encabezó la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Lo acompañaron Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, quien dio el quién es quien en los precios de la gasolina. También estuvieron presentes Esteban Moctezuma, quien deja la SEP para irse como embajador a Washington. Delfina Gómez fue ratificada por el ejecutivo como la titular de la Secretaría de Educación Pública. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

在得知联邦一级取消全日制学校计划（PETC）的协议已公布后，众议院的 Va por México 联盟敦促秘书长 公共教育部（SEP）德尔菲娜·戈麦斯·阿尔瓦雷斯将在圣拉萨罗与政治协调委员会（Jucopo）会面。

3月22日，秘书取消了与Jucopo成员的会晤，理由是她没有与立法者会面的必要条件，因此她要求再过一周。

面对这种情况，民主革命党（PRD）代表协调员路易斯·埃斯皮诺萨·查萨罗（Luis Espinosa Cházaro）表示，没有具体的日期，该官员将与众议院和特别委员会的立法者会面，该委员会的成立是为了分析“时光学校” 计划的消失已完成。

秘书取消了会议, 理由是她没有会议的必要内容 (EFE/Luis Ramírez)

Perredist警告说，如果他们继续推迟或不参加电话会议，此事将升级到全体会议，以便做出符合宪法和法律的决定。

因此，他说，如果秘书没有出席会议，他的议会小组将要求她出席圣拉扎罗全体会议，讨论该计划，该计划使360万女孩和男孩受益于基础教育。

这位 perredist 警告说，如果电话会议继续推迟，此事将升级到全体会议（照片：Armando Monroy/Cuartoscuro.com）

“我非常恭敬地呼吁秘书参加这次邀请，以便全日制学校在尽可能短的时间内能够恢复或由一项使近400万儿童受益的计划所取代，” 他说。

立法者补充说，重要的是不要再推迟秘书的出席，因为他保证父母对取消该计划 “存在极大的社会不满”。他说：“我们想防止这种情况被政治化，因为我们想要的是让儿童受益。”

埃斯皮诺萨·查萨罗谈到了他们在圣拉萨罗与国务卿德尔菲娜·戈麦斯的会晤（照片：María Martínez/Cuartoscuro.com）

应该记得，3月15日，埃斯皮诺萨·查萨罗谈到了他们在圣拉萨罗举行的会议国务卿德尔菲娜·戈麦斯。

在新闻发布会上，珠三角协调员表示，教育部长出席并解释该计划消失的提议是由她的替补席提出的，并得到了莫雷纳和所有政党的批准。

在定于 3月22日在众议院举行的会议上，他将被问及从该计划中受益的360万儿童和青少年的命运。

“我们将质疑为什么一个正在成长，合格，标准，透明，有结果的计划会消失，我们会问他们说他们不知道，他们会在哪里分配资源，这个问题在 2022 年的预算中被标记为一个重要的问题全日制学校的资源，而且我们知道，凭借她在 Texcoco 的背景，秘书德尔菲娜·戈麦斯在管理资源方面没有最好的声誉，” 埃斯皮诺萨·查扎罗说。

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