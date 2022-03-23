FunDeurae：世界气象日：良好写作的关键

马德里，3 月 23 日（EFE）。在庆祝世界气象日之际，由EFE机构和SAR推动的紧急西班牙语基金会（FunDeurae）以 “预警和早期行动” 为口号，就可能引起问题的相关问题提出了一些建议。 1.“世界气象组织（气象组织）” 组织机构的西班牙文名称如其本身的文件所示，是 “世界气象组织”，而不是 “世界气象组织”，其缩写是 “气象组织”。 2。“世界气象日”，首字母大写该日的名称用首字母大写字母写成：“世界气象日”。 3.“气象学” 而不是 “气象学” “气象学” 是 “处理流星，即大气现象的科学”，因此 “气象学” 的形式是不正确的。 4.“天气” 和 “气候学” 不是同义词大气状态被称为 “天气”，而 “气候学” 是 “对气候进行研究和分类的科学，即不同地方通常的天气类型”；因此，合适的做法是 “滑雪胜地因天气恶劣而关闭” 和不是 “由于恶劣的天气条件，滑雪胜地仍然关闭”。 5。“水文”、“水文” 和 “水力” “水文” 是指水的特性及其在地球上的自然分布（“水文循环”）；“水”，与水有关的东西（“水资源”）和 “水力”，用于研究水的平衡和运动以及工程其存储和传导（“泵”）液压系统”）。 6。“降水” 的用法雨雪不是 “沉淀” 或 “匆忙”，而是跌落；此外，与 “雨” 或 “雪” 不同，“沉淀” 不是非人格的动词，因此合适的说法是说 “今天全国各地都会有降雨（或雨，雪...）” 而不是 “今天它将冲向整个国家”。 7.“大雨到非常大雨” 在表示降雨强度范围与 “从... 到...” 的相关性时，宜保留两个介词：“建议民众采取预防措施，防止大雨到非常暴雨”，而不是 “... 在大雨到非常大雨中”。 8。对于雨水来说，“注册” 而不是 “收集” 学术词典中 “收集” 的含义 —— 通常首先涉及储存、储存、收集和保护的概念 —— 都不适用于指示已经下降的水量，因为它通常会流入或渗入水中地面。 使用此动词时，您可能正在考虑雨量计，即收集一小部分雨水进行测量的设备。但是，尽管这种含义转移是允许的，但其用于报告下雨的情况仍然不准确，因此建议不要滥用动词 “collect” 而不是 “register” 之类的其他动词。 9.“每平方米升数”，而不是 “每平方米” 衡量特定点降雨量的适当单位是 “每平方米升数”，第二部分为单数，而不是 “每平方米升数”。 由EFE机构和西班牙皇家学院（RAE）推动的Fundeurae（www.fundeu.es）的主要目标是在媒体中正确使用西班牙语。 feu/cc