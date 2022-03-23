官员说，古巴的燃料短缺是由于需求增加

官方报纸《格拉玛报》周三公布，古巴当局将最近对该国加油站燃料分配的影响归因于需求增加和发电设备供应增加。

自上周末以来，来自哈瓦那和该国其他城市的驾车者不得不在加油站等待数小时才能装载车辆的油箱。

根据格拉玛的说法，隶属于能源和矿业部的燃料贸易公司Cupet报告说：“由于需求增加等原因，最近几天向该国服务中心的柴油和汽油分配受到了影响。”

该报补充说，尽管全球经济危机和油价上涨，以及美国封锁的加剧和该国的财政困难，但库佩特表示，他仍将为确保燃料的正常供应做出 “巨大努力”。

该公司还表示，自周日以来，除了增加发电机的供应以减少对该国一家大型热电厂的破坏外，它向加油站提供的燃料数量超过了通常供应量。

古巴发电厂最近发生故障，增加了发电机的使用，而发电机是柴油的大消耗者。

周一，哈瓦那邻国马坦萨斯省的一位官员宣布实行燃料配给，但表示这是 “暂时的问题”。

2019年9月，发生了燃料分配危机，当时美国的制裁阻止了向古巴运送石油的委内瑞拉油轮的抵达。然后，许多驾车者不得不在加油站前待几天甚至凌晨。

德克萨斯大学的古巴能源政策专家豪尔赫·皮尼翁（Jorge Piñón）认为，“一系列事件最终导致了当前形势”，包括全国石油产量下降（自2010年以来下降了20％）。

委内瑞拉是古巴的原油供应国，古巴通过派医生向其支付费用，委内瑞拉多年来一直不那么慷慨。

根据皮尼翁的说法，委内瑞拉的原油和燃料供应量从2016年的每天10万桶增加到去年（2021年）的平均每天5.6万桶。

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