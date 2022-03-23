参议院前议长阿图罗·查尔因涉嫌在大西洋购买选票而必须在最高法院出庭

3月25日下周五，参议员阿图罗·查尔（Arturo Char）必须前往最高法院，说明涉嫌购买选票使他的家人蒙混的行为，并遭到逃犯的前国会议员艾达·梅拉诺（Aida Merlano）的谴责。

共和国参议院前议长将与受质疑的参议员劳雷亚诺·阿库尼亚会面，他也于本周五上午9点被高等法院传唤，以解释据称大西洋省的选举腐败行为。

根据最高法院的报告，查尔和众所周知的阿库尼亚的 “飞猫” 必须解释他们是否参与了大都会政治案，在该案中，几位沿海政客本来可以在参议院，众议院和其他人的竞选活动中受益公司。

亚历杭德罗·查尔说，他与艾达·梅拉诺的关系是 “错误的”，他没有为竞选活动提供资金。照片：Colprensa 和 Archive。

代表梅拉诺辩护的律师米格尔·安赫尔·德尔里奥（MiguelÁngeldelRío）将作为证人出席查尔氏族成员之一的听众，他将解释他以前曾透露的有争议的音频，其中涉嫌购买选票大肆宣传。

这些传票是在艾达·梅拉诺（Aida Merlano）在今年 2 月中旬透露，查尔、格莱因家族等人购买了选票以帮助他们的竞选活动以及该国其他政治行为者的选票之后发出的，这在竞选期间引发了公众舆论的丑闻。

实际上，梅拉诺的有争议的声明承认该国的政治人物，例如总统伊万·杜克，前总统胡安·曼努埃尔·桑托斯和阿尔瓦罗·乌里韦，以及前总检察长内斯托·温贝托·马丁内斯以及阿图罗和亚历杭德罗·查尔兄弟，他们自焚了过去的党派间磋商 3 月 13 日。

梅拉诺直接指出了上文引述的参议员阿图罗·查尔（激进变革党），他也是前巴兰基亚市长的兄弟，也是哥伦比亚团队的前总统候选人。他还提到了胡利奥·格莱因（Julio Gerlein）以及参议员何塞·戴维·纳姆（美国党）和劳雷亚诺·阿库尼亚（保守党），据前国会议员称，他们将组成一个名为 “白宫” 的腐败网络。

Aida Merlano、Julio Gerlein、Alex Char

根据最高法院的定罪，一家在 “白宫” 运营的有组织犯罪企业拥有跟踪所购买选票并验证其实际进入民意调查的技术。此外，还向购买服务的其他候选人出售了批发选票包。

另一方面，梅拉诺重申，当她被捕时，在搜查竞选总部时存在违规行为。此外，她指出，他们会制作蒙太奇，让她看起来像购买选票组织的领导人。

梅拉诺谴责查尔兄弟的律师找她，这样她就不会作不利于他们的证词。他甚至保证，他和家人的生命处于危险之中，因为他无法承受他今天指控选举腐败的部落的压力。

面对像梅拉诺这样的严重指控，最高法院要求他交出证据来支持他的申诉。这位前女议员同意提供会损害沿海政客的材料，此外，她警告说，在未来的诉讼中，“她将特别提供有关两家公司的信息，这两家公司将成为在沿海地区购买选票的前线。”

在整个过程中，梅拉诺由律师米格尔·安赫尔·德尔里奥（MiguelÁngelDelRío）陪同，他放弃了对《历史公约》的政治抱负。

继续阅读：