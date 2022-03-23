电影《复仇的边缘》：美国偏见与移民

莫妮卡·鲁巴尔卡瓦 墨西哥城，3月23日，在唐纳德·特朗普于2017年就任美国总统之前，到目前为止，墨西哥和美国之间的移民一直是一个需要解决的潜在而紧迫的问题，电影《复仇的边缘》（“无人之地”）试图质疑这一愿景他们有墨西哥移民的美国人。 “我在特朗普时代前五年写了这部电影，然后问题变成了新闻（...）。当特朗普成为总统时，他把这个问题带到了人们的脑海中，但不是很好。我可以从中解救出来的是，至少现在有人在谈论这个话题。” 他在本周三与大卫·巴拉扎一起接受电影演员兼编剧埃菲·杰克·阿林的采访时说。 如果这是棒球的未来承诺，那么即将离开家园的年轻美国人杰克逊（Allyn）的生活将在经历一个悲惨的夜晚之后发生意想不到的转变，这不仅会改变他的生活，而且会改变他的家人的生活。 杰克逊感到受到一群移民在德克萨斯州-墨西哥边境接近他的财产的威胁，开枪打死了一个孩子。 他的举动将导致他逃跑，在那次逃生经历中，他将了解墨西哥在他的国家没有提到的那部分。杰克说：“我起初是一个可以被认为是种族主义者的男孩，但是当他去墨西哥旅行时坠入爱河。” 不好或不好 对于历史上另一位女演员埃斯梅拉达·皮门特尔（Esmeralda Pimentel）来说，这部将于3月24日上映的电影最重要的是它强调了所呈现的所有角色的人性。 “在我看来，整部电影都打破了好人和坏人的刻板印象以及我们所拥有的所有这些偏见（...）。归根结底，他们都是有梦想的人，他们犯了错误，有着根深蒂固的信念，并且正在改变它们。皮门特尔（Pimentel）在同一次采访中承认，角色充满痛苦，我们看起来都像他们。 根据杰克的说法，他提出这个项目的主要目的是改变人们对墨西哥在像他这样的国家的看法并结束人们对墨西哥的陈规定型观念。 “大多数美国人只能看到边境和海滩，但墨西哥还有更多的东西可以提供。美国人有点愚蠢，不想改变偏见和偏见，我的角色也有偏见和偏见，但由于他爱上了墨西哥，情况发生了变化。” 这位得克萨斯州出生的演员解释说，在拍电影之前，他在墨西哥生活了一段时间。 力量和毅力 埃斯梅拉达（Esmeralda）是影片中的维多利亚（Victoria），她是一位 “极其坚强” 的女人，她会对那些向她和她的家人求职的 “güero” 有点怀疑。 “她是一个为自己的艰苦奋斗而奋斗的女人，她知道自己的家人也这样做，而且她重视这场斗争；这就是为什么她没有像其他任何东西一样向她敞开大门，而是赢得了自己的位置。我最欣赏她的是她的力量，” 她说。 就杰克而言，他钦佩杰克逊的真诚内心，他的改变能力，尽管他经历了敌对的环境，但他仍会寻求做正确的事。 “他不放弃，他不会退缩（...）。我希望这反映了移民问题。我不知道我们能不能写出来，但至少我们可以证明我们不会放弃并表现出这种希望，” 他说。 这部电影是由美墨联合制作的，还包括奥费莉亚·麦地那、豪尔赫 ·A· 希门尼斯、安迪·麦克道威尔和费尔南多·库奥特尔等人的表演。首席 mrl/mqb/yyy （照片）（视频）