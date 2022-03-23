从covid-19中恢复过来的埃里克森可能会在周六返回丹麦

教练卡斯珀·胡尔曼德周三宣布，从covid-19中恢复过来，克里斯蒂安·埃里克森将能够在周四与丹麦重返训练场，并可能在周六与丹麦球衣签下他的丰厚回归。

在需要引入心脏调节器的欧洲锦标赛中期心脏骤停九个月后，埃里克森上周被邀请参加两场友谊赛，周六对阵荷兰，周二在哥本哈根对阵塞尔维亚。

对 covid 的阳性测试有可能推迟他的回归。

“最有可能的是，我将作为对阵荷兰的替补者开始，然后我们将看看阿姆斯特丹的情况如何。卡斯珀·胡尔曼德在与丹麦媒体举行的新闻发布会上说，但他将 100％ 有空回家园” 对阵塞尔维亚。

联合会向法新社证实，目前正在英超联赛中为英格兰布伦特福德效力的埃里克森将于周三加入目前集中在西班牙的丹麦国家队，并可能在周四执教。

“我们需要谈谈他在布伦特福德身上做了什么，他周日再次开始训练。在此之前，他失去了四天的训练。所以我们来看看他能做什么，” Hjulmand 说。

自从6月12日在欧洲锦标赛上对芬兰发生心脏事故以来，这位30岁的丹麦球员一直使用体内除颤器。

那天，他在草地上昏迷了很长时间，队友、体育场和数百万观众震惊的眼睛，然后在紧急救援后恢复了意识。

埃里克森（国家队109场比赛，36个进球）重返丹麦队，丹麦队在欧洲锦标赛期间以他的荣誉大放异彩（在半决赛中被淘汰），并有资格参加将于今年年底在卡塔尔举行的2022年世界杯。

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