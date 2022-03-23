东北卡特尔的 “El Huevo” Treviño向当局保证没有钱也没有工作

El Huevo Treviñ o被墨西哥驱逐到美国，被指控犯有与贩毒有关的各种罪行，因此他提供了财务报表，这似乎与困扰他的指控相矛盾。

记者安赫尔·埃尔南德斯（ÁngelHernández）向 Milenio 报纸透露，埃尔·韦沃（El Huevo）表示，尽管他因洗钱等罪行而被追捕，但他在向墨西哥当局发表声明时被打破了。

该报报道说，特雷维诺说他失业了，过去几个月没有收入。还缺乏现金，因此排除了持有银行储蓄账户或支票账户的可能性。

根据该说明，这名贩毒目标男子还保证，他没有房地产，也没有债券，车辆或贵重财产。

似乎还不够，他宣布自己是单身，并且是三个分别为8、11和14岁的孩子的父亲，他必须抚养他们。尽管据说条件已经过去，但它还是向未成年人提供700美元的住房、食物和交通租金。

特雷维诺在新拉雷多被捕，并因洗钱和贩毒罪名被引渡到美国（照片：Special）

当局于3月13日报告说，胡安·赫拉尔多·特雷维诺·查韦斯被捕，他被确定为东北卡特尔的所谓领导人，前成员犯罪集团 The Zetas。

正是通过国防秘书处、总检察长办公室、国家情报中心和国民警卫队，在塔毛利帕斯州新拉雷多的伊达尔戈附近捕获了鸡蛋。

在有组织犯罪的成员企图伏击墨西哥武装部队人员之后，该人被查明身份，他被移交给有组织犯罪特别检察官办公室。

那天晚上，夜间发生了几次袭击，据民间社会报道，枪击事件持续了数小时，还有各种路障，目的是营救 Treviño E gg。

El Huevo Treviño 在墨西哥武装部队遭到袭击后被捕（照片：Cuartoscuro）

大约凌晨 2:48，总领事馆的账户还警告说，“由于该市的紧急情况”，所有预定的约会将改期为2022年3月14日在其设施和Cas。

甚至美国驻新拉雷多的领事馆也提醒该地区附近的美国公民在该地区发布后的几个小时内寻求避难所并避开该地区。

胡安·杰拉尔多·特雷维诺（Juan Gerardo Treviño）在墨西哥土地上面对听众后，被驱逐到美国，在那里他因洗钱和洗钱而被通缉阴谋处理毒品。

此外，被指控的罪犯在塔毛利帕斯州和科阿韦拉州因勒索、犯罪团伙、恐怖主义和故意杀人罪而获得了另一对逮捕令。

El Huevo Treviño 被驱逐到美国（照片：Sedena）

当地媒体表示，东北卡特尔的领导人于3月15日星期二的头几分钟乘坐联邦飞机抵达蒂华纳，将移交给美国当局。El Huevo 的交付是在下加利福尼亚州蒂华纳的过境点与加利福尼亚州圣地亚哥相连的桥上进行的。

联邦调查局（FBI）和美国元帅局在周二午夜20分钟后欢迎杰拉尔多·特雷维诺，这是联邦部队为防止东北卡特尔可能发动的袭击而部署的强有力的安全行动。

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