爱德华多·亚涅斯说他是虐待的受害者：“无数次”

爱德华多·亚涅斯（EduardoYáñez）加入了名人名单，他们以某种方式表达了对萨莎·索科尔（Sasha Sokol）和路易斯·德拉诺（Luis de Llano）的看法，因为这次广受欢迎的电视小说演员就墨西哥演艺界提出的虐待指控发表了自己的观点，尽管他并没有将主题局限于数字，因为对他来说，这是可以在所有社会领域呈现的东西，无论性别如何。

Televisa 的主角并没有保持沉默，在提到他想到了在墨西哥公众中引起巨大争议的话题之前，亚涅斯承认自己也是 “无数次” 虐待的受害者，但他对此不感兴趣。因为到他在的时候已经没有多大意义了，就像他不希望生活之外的许多人发现某件事一样，所以他无缘无故地不会说话。

“在无数场合是 [...]就我而言...我对告诉别人我的脚步不感兴趣，我自己解决。” 阿兹台克电视台早上 Venga LaAlegría在浪潮前评论说，这位演员受到了资深演员和女演员的称赞，他们对虐待和虐待终于暴露出来感到高兴。

演员保证他不会再谈论这件事了 照片：instagram/ @eduardoyanezofc

诸如Tr ue Loves，Wild Hear t和 Amores Con Tramp a之类的情节剧的演员保证，这种令人遗憾的做法不仅发生在电视台，广播公司，报纸或一般媒体中，因为主要是从事任何行业的女性总是面临这样的情况，为此，尽管男人也可能遭受这种痛苦，但他主要喜欢他们墨西哥社会正在 “醒来” 并打破那些负面行动的链条。

“我并不是说只有在艺术界或娱乐界才是唯一接触到这种情况的人。它存在于医院，银行，行业，工厂中，女性，年轻人或男性是致力于骚扰和虐待他人的其他人的诱饵，这不是我们独有的，“他补充说。

萨莎·索科尔诉路易斯·德拉诺案继续引起争议 照片：存档

对于爱德华多·亚涅斯（Eduardo Yáñez）来说，近年来由于由伟大女性领导的大型社会运动（例如女权主义）甚至是一些越来越多地表明自己不是少数派的少数民族（例如 LGBT + 社区）所产生的社会开放性使艺术家能够表达所有自从萨莎·索科尔公开谴责路易斯·德拉诺以来，发生了各种虐待行为。

她在宣判前说：“对各种话题的开放性使许多同事和同事敢于谈论他们过去经历的事情或他们过去经历的虐待行为，以及过去在哪里不如说出来，” 她在宣判前说：“对于那些受虐待的人他总结说，从某种意义上说，被虐待的人搞砸了，希望他能在脑海中安息，从某种意义上说，正义已经得到伸张。”

这就是演员在电影中的样子 （照片：instagram/ @eduardonanezofc）

演员将在 P rimevid eo 于 2022 年 3 月 25 日上映的名为《叔叔》的电影中扮演一位女士。在其中，爱德华多·亚涅斯将与何塞·爱德华多·德贝斯和阿里亚德·迪亚斯分享积分。尽管他保证自己会以最尊重的方式做所有事情，但如果这对他的职业生涯是一个巨大的挑战：

“接受了这个角色后，我接受了我必须改变自己，那是精神上的。穿上衣服、假发、化妆品、高跟鞋，” 他在墨西哥电视台 S ale El Sol 上透露。

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