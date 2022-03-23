多米尼加人索托、德弗斯和小格雷罗与他们的球队商定工资

文案写作 Deportes，3 月 22 日多米尼加球员胡安·索托、小弗拉基米尔·格雷罗和拉斐尔·德弗斯已于本周二与他们的球队就下一个大联盟赛季达成协议，从而避免了工资仲裁。 根据美国职业棒球大联盟的数据，这三名球员中最大的金额将来自华盛顿国民队外野手胡安·索托，他承诺为下个月14日开始的竞选活动支付1710万美元。 去年，索托的平均成绩为0.311，获得29次本垒打和95个打点，并在全国联赛最有价值球员奖的投票中获得第二名。 就德弗斯而言，他将因再次捍卫波士顿红袜队球衣而获得 1,120 万美元，这是他去年进入季后赛的球衣。 这位 24 岁的三垒手来自参加他的第一场全明星赛并赢得了他的第一场银蝙蝠，平均命中了 0.279，在 2021 年的战役中，个人记录为 38 个本垒打和 113 个打点。 上个日历在大满贯赛中表现出蝙蝠觉醒的小格雷罗将因在 2022 赛季与多伦多阿苏莱霍斯队一起摧毁美国职业棒球大联盟球场而收取 790 万美元的费用。 前美国职业棒球大联盟弗拉基米尔·格雷罗（Vladimir Guerrero）的儿子在上一场比赛中公布了他年轻职业生涯的最佳统计数据，当时他平均累积了0.311分，获得了48次本垒打和111个打点，这使他在美国联赛最有价值球员奖的投票中名列第二。首席 hr/rsl/car