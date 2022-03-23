滴滴司机刺伤了一名拒绝支付他要求的费用的乘客

尽管看起来很荒谬，但这种事情在我们国家发生的频率比我们想象的要多。最近，滴滴应用程序的一位用户使用麦德林的这项服务从伊塔圭前往他在罗夫莱多·皮拉里卡的家。在申请旅行之前，他不会想到自己最终会经历一生中最糟糕的经历之一。

何塞·米格尔·塞巴洛斯照常订购了这辆车。到达目的地后，他开始支付服务费用，但司机向他收取的费用是申请书所示的两倍。这位年轻人不了解情况，拒绝支付这个数字，认为这不是真正的价值。那天下午，他进行了同样的旅程，花费了大约26,000比索。现在，司机向他收取了超过 5 万英镑的费用。

该男子没有很好地接受何塞·米格尔的主张，并做出了积极的反应。交叉一句话之后，他袭击了那个年轻人。告诉司机的受影响者说：“如果你不打算按我告诉你的钱给我，那就下车。”“我决定下车，我向他扔了门，然后他立刻下来然后把自己扔在我身上。我跑回去觉得他在用手拉我，然后我意识到我有伤口。”

这个年轻人脸上戴着眼镜。它们在面具上方看起来太大了。看看额头上方的中长头发。它是黑色的。在一家医疗中心接受了三分并给了他几天的残疾后，这位年轻人接受了Tel emeDellín 的采访，对发生的事情感到震惊。他说：“我说 '我和朋友一起去烧烤，正常，我要车，我在急诊室是因为有人刺伤了我'，就像我良心中没有余地认为这真的发生在我们身上，这就是街道的不安全感。”

在这方面，该应用程序的发言人在一份声明中驳斥了侵略行为，并要求其用户报告这种情况，以便及时采取适当的制裁。“我们强烈反对在申请中介的申请期间发生的任何暴力行为。我们立即收到了病例报告，安全团队激活了其协议，联系了用户并开始分析，以便采取适当的安全措施（...）。我们致力于社区的安全，这就是为什么任何违反条款和条件不当使用我们的应用程序的人都将被阻止进入该平台的原因，” 该公司表示。

尽管用于订购交通服务的移动应用程序已成为人们的主要选择，但对护理和安全的抱怨并没有停止。它发生在出租车和私家车以及摩托车中。何塞·米格尔的案例是众多案例中的另一个。应该记得，最近最受欢迎的人之一是纳尔逊·维拉米尔（Nelson Villamil），他于今年1月30日因虐待一名19岁女孩而受到检察官办公室的谴责，该女孩是他通过申请接走的。

这些行为只能证明，负责这些申请的公司在选择司机方面的内部流程不够严格，尽管他们无法预见到此类事件，但它们可以保证其员工没有暴力的性格，也不会最终发生攻击丝毫忽视。我希望这里不再有案例出来。我们必须看看。





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