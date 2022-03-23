德托马斯梦想着参加世界杯：“这将是我职业生涯中最伟大的成就”

拉斯罗萨斯（马德里），23日西班牙人国际前锋劳尔·德·托马斯（RaúldeTomás）面临挑战，在代表西班牙队参加将于明年11月举行的卡塔尔世界杯的选手中赢得一席之地，他保证这将是他职业生涯中 “最大的成就”。 “参加世界杯对我来说将是我体育生涯和个人生活中最伟大的成就。如果没有发生，我将一如既往地支持和鼓励国家队，” 他在接受 “体育俱乐部” 采访时说。 德托马斯承认，在像西班牙人这样的俱乐部打球可能会伤害他赢得这个位置。“从某种意义上说，这可能会造成伤害，因为最终领先的球队有更多的比赛，更多的比赛和更多的进球机会。是的，它可以影响，但我必须适应自己的情况，这就是我设法与西班牙人一起加入国家队的方式”。 在他作为绝对国际球员的第一次经历之后，这位前锋感谢教练路易斯·恩里克·马丁内斯和 “他的整个教练组”，感谢他对第二次电话的信心，他将尝试在对阵阿尔巴尼亚和冰岛的友谊赛中打进自己的第一个进球。 实际上，第一场比赛是在巴塞罗那的西班牙人体育场进行的，劳尔·德·托马斯很自豪地领导俱乐部的项目。“我是赢家，我喜欢大挑战，能成为这个俱乐部的偶像对我来说是一种荣幸。我的目标是每天进步，帮助俱乐部在未来成长。” 在达到职业生涯的最佳时刻之前，德托马斯必须克服其他他记忆不佳的人。“我最糟糕的时刻是在本菲卡，负面情况是六个月非常紧张。我最好的时刻是几次，当时我在巴列卡诺闪电、皇家马德里学院、现在在西班牙人队。我待在当下。” 这位前锋透露了两种做法，这些做法帮助他提高了职业水平。“拳击给你的东西不同于冥想给你的东西。有了拳击，我就有了这种解放，这样我就可以摆脱你每天可能遇到的紧张感，冥想完全使你平静下来，也可以暂停我们所有人脑海中的压力”。首席 mm/ea