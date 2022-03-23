墨西哥的 COVID-19：女性比男性对经济和劳动力的影响更大

16/09/2020 Latinoamérica.- La Cepal propone un ingreso de emergencia para 14 millones de mujeres latinoamericanas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas ha propuesto la creación de un ingreso básico de emergencia para las 14 millones de mujeres que perdieron su empleo en 2020 a causa de la pandemia. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

在墨西哥，COVID-19 疫情对男性和女性的影响并不相同。

为了突出这些差异，国家统计和地理研究所（Inegi）对其各种信息方案进行了性别观点的研究，着重说明了这一流行病在以下五个具体领域对男女的影响：职业和就业、收入支出, 无酬工作和教育, 保健以及安全和暴力.

Inegi强调，这种流行病导致经济活动减少，导致男女劳动力市场减少，失业和经济收入下降。

照片：EFE/EPA/MARTIN DIVISEK/ 存档

但是，复苏以不同的方式发生，这可能是由于各种因素造成的；例如，活动的暂停影响了妇女更多参与但重新开放速度较慢的部门，例如服务业。

国家统计和地理研究所解释说，15岁及以上妇女进入劳动力市场受到非必要活动中止的影响。

“尽管自大流行之前以来，男女的参与已经存在明显差异，但作为这种突发卫生事件的直接后果，非经济活动人口（PNEA）中增加了270万妇女，即没有从事经济活动的人口（PN EA）活动，没有找工作，其中240万来自经济活跃人口（EAP），他们要么就业，要么失业（寻找工作），” 他说。

她指出，尽管随着经济的逐步开放，PNEA中的女性人数一直在减少，但卫生紧急情况发生前的水平尚未恢复。

他强调，在2021年第四季度（10月至12月），非经济活动人口中的妇女人数为28,738,387人。而从事经济活动的人口中有2 300万20.6万103名妇女；也就是说，没有工作的妇女多于没有工作的妇女。

照片：efe/Rodrigo Sura/Archive

在疫情开始时，该国妇女失业最多的州是：塔巴斯科州，南下加利福尼亚州，索诺拉州和墨西哥城。

该研究强调，由于 COVID-19 疫情引起的危机，经济活动的减少主要影响了非正规工人，因为他们几乎立即失去生计并退出了劳动力市场。

在疫情爆发之前，在2020年第一季度，女性的劳动非正式率1（TIL 1）为56.7％，而男性为55.3％。到2020年第二季度末，TIL显示下降了7.1个百分点，代表350万名女性。

活动的逐步重新开放使失去的就业机会得以恢复。但是，妇女的失业率仍然高于SARS CoV-2病毒引起的卫生紧急情况之前观察到的水平。

在2021年第四季度，每100名从事经济活动的妇女中就有4人失业，这意味着处于这种状况的妇女比疫情前的水平多了近10.8万人。

关于对就业妇女就业收入的影响，Inegi强调，封锁措施是对墨西哥家庭经济的重大打击。特别是，在2020年4月至7月期间，由于经济活动减少，妇女的收入受到影响。

在疫情爆发之前，在2020年第一季度，女性的劳动非正式率1（TIL 1）为56.7％，而男性为55.3％。（图示：Inegi）

Inegi强调指出，2020年4月，十分之五的就业女性减少了就业收入；而到2020年7月，十分之四的女性收入继续下降。

与2018年相比，2020年第一季度，女性和男性的收入都有所增加。但是，疫情导致的经济活动下降导致他们2020年的平均月收入下降。

2020年，女性的平均月收入比男性低2500比索。2020年第一季度，女性的月收入平均为5,021比索。到同年年底，月平均水平已经为4,883比索。

相比之下，2020年第一季度，男性的平均月收入为8,317比索，而到年底，男性的平均月收入为7,432比索。

Inegi强调，与2018年相比，在2020年期间，高中及以上水平的女性月货币收入有所下降。例如，一名拥有完整或不完整的研究生学位的女性在2018年平均每月收入为22,289比索，但到2020年，她的平均月收入降至18,924比索。

相比之下，完成或未完成中等教育的女性在2018年平均月收入为3,417比索，但到2020年，她们的收入略有增长，达到每月3,587比索。

照片：CLAUDIO CRUZ /法新社/存档

分娩还导致传统上由妇女在家中从事的工作增加，而需要转移到家庭以外的活动则减少了。

Inegi强调，到 2020年，家庭无偿工作的经济价值为64亿比索，相当于该国GDP的27.6％。在这一数额中，妇女为家务劳动和家庭护理活动贡献的经济价值是男子的2.7倍。也就是说，对于2020年男性贡献的每一项体重，女性都贡献了3。

相比之下，2019年，家庭无偿工作的经济价值为5.6万亿比索，占GDP的22.9％。

在2019年至2020年之间，增长最大的活动是护理和支持，提供食物，清洁和房屋维护。

比较2019年至2020年间女性所做工作的经济价值时，可以看出，在疫情期间，诸如护理和支持，提供食物，清洁和维护住房之类的活动增加了更多。

照片：CLAUDIO CRUZ /法新社/存档

就男性参与而言，这些活动也有所增加，但是，尽管发生了这种变化，但家务和护理活动仍然主要由女性承担，例如，2020年男性在提供食物方面所做的每一重量中，女性贡献了5。

2020年期间，从事家政和护理工作的平均每周工作时间有所增加；在女性中，增长最快的活动是向其他家庭提供援助，其次是提供食物以及清洁和维护住房。

相比之下，需要出门交通的活动有所减少，例如购物和行政、花在志愿者工作上的时间以及诸如带家庭成员上学、医疗预约或其他活动等护理活动。

比较男女在某些活动上花费的时间，我们可以看到今天仍然存在的不平等现象，而在疫情期间没有得到解决，例如：2020年，女性平均每周工作13.9小时（2019年为13.7小时）提供食物，而男性平均每周工作4.3小时（2019年为4.2小时）。

照片：efe/Ulises Ruiz Basurto/Archive

2020年，已婚或未婚妇女的无偿工作的经济价值是单身女性的两倍多，是已婚或未婚男性的三倍。而在有6岁以下子女的家庭中，女性从事的无偿工作是男性的3倍；这一比例在2019年至2020年之间保持不变。

疫情导致的监禁也导致家庭暴力的增加。

在2020年1月至9月期间，9.2％的18岁及以上的女性表示曾在家庭环境中遭受过暴力。但是，在2021年同期，当禁闭措施放宽并重新开放经济活动时，这一百分比下降了2个百分点，至7.2％。

在遭受家庭暴力的18岁及18岁以上的妇女中，举报的主要肇事者是无亲属关系的人，其次是丈夫/浪漫伴侣和另一名家庭成员。

如果您想查看完整的研究报告，请单击此处。

继续阅读：