哥伦比亚vs玻利维亚：当局宣布的巴兰基亚比赛措施

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Peru - Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia - January 28, 2022 General view inside the stadium before the match REUTERS/Luisa Gonzalez

巴兰基亚的关键比赛。哥伦比亚国家队将在2022年卡塔尔世界杯预选赛倒数第二天面对玻利维亚，这是在许多人不知道的情况下这样做的。球队的糟糕时机，雷纳尔多·鲁埃达留下的疑虑，表现不佳以及获得资格的选择很少，这使人们普遍感到烦恼，即在大都会罗伯托·梅伦德斯的最后一场比赛中0-1击败秘鲁之后，大西洋首都的球队普遍感到烦恼。

尽管如此，预计人们将再次大规模陪同哥伦比亚国家队参加2022年在巴兰基亚举行的最后一场正式比赛。体育方面的情况并不是最好的，但是，球员，经理和球迷们坚持参加将于12月在卡塔尔举行的世界杯赛事的资格的奇迹。

重要的是要记住，国际足联批准了巴兰基亚大都会体育场的四个区域，而这些区域将无法依靠球迷，这是因为在与秘鲁坠落后的最后一天发生了什么事，当时有人侮辱并向球员和教练组扔东西。受制裁的地区位于北部和南部的看台。

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另一方面，巴兰基亚市长办公室证实，该市已准备好参加将于3月24日星期四下午6点30分举行的比赛。当局表示，参加聚会的人必须100％遵守严格的生物安全协议，所有18岁以上的人都必须遵守COVID-19 疫苗接种时间表。疫苗接种卡将以实物或数字形式申请。

体育场的大门将于下午 2:30 向公众和授权的看台开放，统一指挥所将于下午 1:30 开放，由政府、城市控制和公共空间、卫生、体育和交通以及道路安全等地区秘书处的代表组成以及风险管理办公室, 安全与共存办公室, 检查和警察局办公室, Personería, 监察员办公室, 消防员, 红十字会和巴兰基亚市警察局.

在这场比赛中，将有三个安全环和10个入口过滤器，这将有助于哥伦比亚国家队球迷的进入，此外，400多名后勤人员将在大都会罗伯托·梅伦德斯体育场周围提供服务。

“我们的承诺是制定必要的反应协议来确保公共秩序。我们打算举办一场精彩的体育节目，并为我们的国家队提供一切可能的支持，并为巴兰基列罗斯和游客提供必要的保证，” 地区秘书詹妮弗·比利亚雷亚尔说。

巴兰基亚市长办公室还证实，在 “安全与公民共存办公室和巴兰基亚大都会警察局” 之间的一项工作中，将有1,500名穿制服的人员参加足球比赛，负责大都会体育场及其周边地区的安全，分布在三个安全圈中”。此外，“交通管制将在城市的主要道路上部署。此外，将部署由15架无人机和猎鹰直升机组成的机队进行空中监视。”

“此外，交通管制将在城市的主要道路上部署。此外，将部署由15架无人机和猎鹰直升机组成的机队进行空中监视（...），同时考虑到当局关于和平举行足球派对的建议。安全与公民共存办公室主任纳尔逊·帕特隆·佩雷斯说：“我们必须保持自我保健，在出现任何危及体育场内外安宁的情况时通知警方，尊重分歧，并用尽对话途径来解决可能的冲突。”

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-在拥挤的空间为基本疾病患者佩戴口罩，保持身体距离

-永久洗手和消毒

-所有公民的个人责任和自我照顾

-正在接受专门治疗的人不要暂停治疗。

-高血压患者不要将自己暴露在阳光下太久。

-永久保湿。

-穿凉爽舒适的衣服。

-不建议孕妇参加此类活动。

-请勿携带手臂或5岁以下的儿童。

-如果发生任何事故，请找到医护人员。

-考虑卫生人员的建议。

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