哥伦比亚收到了德国政府捐赠的230万种辉瑞疫苗

由德国政府副总统兼总理玛塔 ·卢西亚·拉米雷斯（MartaLucíaRamírez）领导的哥伦比亚收到了一批旨在对抗covid-19的免疫剂。
在卫生部长费尔南多·鲁伊斯和德国驻哥伦比亚大使彼得·普塔塞克的陪同下，副总统在空军运输司令部CATAM主持了一次正式活动，她强调了德国政府与哥伦比亚政府在该领域的合作健康。
根据外交部提供的官方报告，这笔捐款是该官员去年11月进行国际访问的结果，在那里她有机会会见了联邦总统弗兰克-沃尔特·施泰因迈尔和德国外交部长海科·马斯。
副总统强调了与欧洲国家的双边关系的力量：“德国与哥伦比亚的合作是两个已经团结多年的国家之间的国策，” 玛塔·卢西亚·拉米雷斯补充说。德国驻哥伦比亚大使彼得·普塔塞克（Peter Ptassek）则宣布，在全球冠状病毒大流行结束之前还有很长的路要走，因此 “在朋友中，我们必须在适当的时候提供帮助”。
用于国家疫苗接种计划的免疫人员将加强该国各城市的计划。
MinSaLUD发布了关于在没有口罩的开放空间中共存的建议
在卫生部确定 70％以上的人口接种了covid-19疫苗的城市可以取消在露天场所佩戴口罩的措施之后，投资组合在实施该指南时提出了三项建议。
作为第一项建议，公共卫生和服务提供部副部长赫尔曼·埃斯科巴尔（GermánEscobar）提醒所有哥伦比亚人，“随着在露天场所使用口罩的灵活性，我们必须记住，SARS-CoV-2病毒尚未消失。”
考虑到这一点，埃斯科巴强调，首先，公民应该意识到自我保健，因此，如果他们没有完整的疫苗接种时间表，他建议继续在露天场所使用塔波巴卡斯。
在这方面，作为第二步，这位官员要求哥伦比亚人完成针对该疾病的免疫接种计划，前往该国所有可用的疫苗接种点接受加强剂量。
卫生部副部长强调：“疫苗是预防covid-19死亡和严重疾病的最有效措施。”
最后，埃斯科巴指出，任何患有合并症或处于老年人群中的人，如果愿意，都可以在公共场所佩戴口罩。“如果加强疫苗接种，这种风险将大大降低。”
这就是哥伦比亚covid-19疫情的进展方式
截至3月7日，哥伦比亚报告了29例死于covid-19，因此该国在疫情期间累计死于该疾病的139,120人。
关于病例数，报告指出，同日，该国登记了952例新感染病例，因此总共增加了6,072,656例病例，其中9,725例活跃。
该报告还显示，截至3月7日，该国病例数最多的地区是波哥大，为1,760,776例；安蒂奥基亚（916,922例）和考卡山谷省（539,451例）。关于康复的人数，卫生部表示，迄今为止，共有5,901,731人克服了这种疾病。
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