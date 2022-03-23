哥伦比亚收到了德国政府捐赠的230万种辉瑞疫苗

由德国政府副总统兼总理玛塔 ·卢西亚·拉米雷斯（MartaLucíaRamírez）领导的哥伦比亚收到了一批旨在对抗covid-19的免疫剂。

在卫生部长费尔南多·鲁伊斯和德国驻哥伦比亚大使彼得·普塔塞克的陪同下，副总统在空军运输司令部CATAM主持了一次正式活动，她强调了德国政府与哥伦比亚政府在该领域的合作健康。

根据外交部提供的官方报告，这笔捐款是该官员去年11月进行国际访问的结果，在那里她有机会会见了联邦总统弗兰克-沃尔特·施泰因迈尔和德国外交部长海科·马斯。

副总统强调了与欧洲国家的双边关系的力量：“德国与哥伦比亚的合作是两个已经团结多年的国家之间的国策，” 玛塔·卢西亚·拉米雷斯补充说。德国驻哥伦比亚大使彼得·普塔塞克（Peter Ptassek）则宣布，在全球冠状病毒大流行结束之前还有很长的路要走，因此 “在朋友中，我们必须在适当的时候提供帮助”。

用于国家疫苗接种计划的免疫人员将加强该国各城市的计划。

MinSaLUD发布了关于在没有口罩的开放空间中共存的建议

一名护士在哥伦比亚波哥大的阿特萨诺斯广场为医务人员接种疫苗期间，将制造商辉瑞生物科技的疫苗注入了针对Covid-19的疫苗。EFE/ 卡洛斯·奥尔特加/存档

在卫生部确定 70％以上的人口接种了covid-19疫苗的城市可以取消在露天场所佩戴口罩的措施之后，投资组合在实施该指南时提出了三项建议。

作为第一项建议，公共卫生和服务提供部副部长赫尔曼·埃斯科巴尔（GermánEscobar）提醒所有哥伦比亚人，“随着在露天场所使用口罩的灵活性，我们必须记住，SARS-CoV-2病毒尚未消失。”

考虑到这一点，埃斯科巴强调，首先，公民应该意识到自我保健，因此，如果他们没有完整的疫苗接种时间表，他建议继续在露天场所使用塔波巴卡斯。

在这方面，作为第二步，这位官员要求哥伦比亚人完成针对该疾病的免疫接种计划，前往该国所有可用的疫苗接种点接受加强剂量。

卫生部副部长强调：“疫苗是预防covid-19死亡和严重疾病的最有效措施。”

最后，埃斯科巴指出，任何患有合并症或处于老年人群中的人，如果愿意，都可以在公共场所佩戴口罩。“如果加强疫苗接种，这种风险将大大降低。”

这就是哥伦比亚covid-19疫情的进展方式

存档照片，其中一名妇女在接种Covid-19疫苗时在波哥大（哥伦比亚）进行了登记。EF/mauricio Duenas

截至3月7日，哥伦比亚报告了29例死于covid-19，因此该国在疫情期间累计死于该疾病的139,120人。

关于病例数，报告指出，同日，该国登记了952例新感染病例，因此总共增加了6,072,656例病例，其中9,725例活跃。

该报告还显示，截至3月7日，该国病例数最多的地区是波哥大，为1,760,776例；安蒂奥基亚（916,922例）和考卡山谷省（539,451例）。关于康复的人数，卫生部表示，迄今为止，共有5,901,731人克服了这种疾病。

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