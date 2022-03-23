检察官办公室：科利马增加了 184 起谋杀案，到目前为止，2022 年到目前为止只有 4 起被捕

在科利马，该国长期以来一直没有遭受暴力侵害，地狱于 1月25日爆发，监狱骚乱至少造成了据称，哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG）的两个对立牢房在该市社会融合中心的A和B卧室发生争吵，七人受伤，九人死亡。

以下是不可阻挡的暴力和有罪不罚浪潮：1月发生50起凶杀案；2月68起；3月至今66起；第一季度只有4人被捕，这是该实体在安全方面最糟糕的一年中的第一季度中只有4人被捕。

科利马州总检察长科比·亚历杭德罗·加西亚·拉米雷斯（Bryant AlejandroGarcí aRamírez）于3月22日星期二报告说，在该实体登记的 184名谋杀受害者中，“几乎所有” 都有贩毒，犯罪团伙，有组织犯罪的记录，其中一些记录甚至被完全认定为犯罪集团的成员.

检察官解释说：“到目前为止，已有四人因该州发生的各种暴力行为而被捕，该州仍在继续整合调查包以供起诉。”

他还解释说，对其他人的调查仍在继续，因此，一旦获得相应的证据，就可以要求逮捕他们的逮捕令；他还重申，在某些情况下，正在进行相应的调查，这些人的归属要么是通过亲属要么是通过亲属来进行，要么是通过亲属来进行，要么是直接参与其中的人。

他说：“我们在家庭关系网络或有组织犯罪组织中工作。”

检察官本人将该实体暴力事件的增加归因于CJNG的两个牢房之间在州Cereso 的纠纷。第一个由红军费利佩·佩纳洛萨和梅斯卡莱斯领袖何塞·伯纳贝· 布里苏埃拉·梅拉兹的侄子维克多·亚历山大·托雷斯·布里苏埃尔领导。

科利马州总检察长办公室周二报告说，几乎所有涉嫌叛变的肇事者（至少 10 人）都已查明。据透露，检察官办公室将逐一起诉这些案件，以提高战略的效力，因此据称，在整个过程中出示的图像和其他证据中完全识别的人物将采取 “武力”。

据透露，检察官办公室将逐一起诉这些案件，以提高战略的效力，因此据称，在整个过程中出示的图像和其他证据中完全识别的人物将采取 “武力”。

国家总检察长办公室开设了一个调查文件夹，其中包括以下证据：

-收集了40次与事件受害者的访谈，他们全都被剥夺了自由；证人以及Cereso的安全和拘留人员。

-38个不同专业的专家意见，例如现场犯罪学，弹道学，法医化学，lophoscopy，遗传学和法医学。

-塞雷索当局提交的14份报告。

-包括墨西哥社会保障局（IMSS）和地区大学医院（HRU）在内的卫生部门机构提交的7份报告。

-调查警察的13份报告。

-检查位于Cereso的摄像机的43个图形视频文件夹。

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