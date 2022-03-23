酷玩乐队将多米尼加观众带到平流层

玛丽亚·蒙特塞洛斯 圣多明哥, 23 3月英国乐队Coldplay在本周二在圣多明各举行的音乐会上将多米尼加观众带到了平流层，这是他们的 “球体音乐” 巡回演唱会的一部分, 一场不仅仅提供音乐的节目. 色彩缤纷的舞台，包括投影、激光、烟火、耀斑和五彩纸屑，为观众提供了与克里斯·马丁和他自己的表演平行的无尽刺激。克里斯·马丁和他自己的表演以这次巡演的标题为主题拉开了音乐会的序幕，充满了支持关心的信息环境。 多米尼加首都的奥林匹克体育场是一个充满星星的小宇宙，这是与会者佩戴的LED手镯所暗示的，这改变了他们的基调，以适应乐队不同时代的热门歌曲，例如 “Viva la vida”，“Higher Power”，“黄色” 或 “时钟”。 马丁为这件衬衫大汗淋漓，就像献给公众和公众一样。如果主唱要求观众举手，举手，如果他们要求他们跳，他们就会跳起来，如果他们要求他们放弃手机至少听一首歌，听话的听众会保留它们。 他还努力用西班牙语在比赛中讲话，直到乐队离开舞台，此时礼堂高呼历史上演奏最多的哦，哦，哦（“Viva la vida”），使乐队重新出现，以几次再演来取悦歌迷，但没有达到预期的位置。 等待主舞台和通过走秀与之相连的卫星结构，马丁在时装周上旅行的次数超过了模特，与会者花了一些时间才意识到乐队的领导者在另一个意想不到的地方。 在第三种小尺寸结构中，在询问（这次是英语）观众将能量传递到一个艰难时期的世界之后，他用胡安·路易斯·瓜拉（Juan Luis Guerra）的歌曲 “Bachata rosa” 的一些诗句使观众感到惊讶，他只用原声吉他演奏了这首歌。 与木偶二重奏的歌曲 “Biutyful” 结束了大约两个小时的正能量和一些火星时刻，这是酷玩乐队在多米尼加共和国的首场演出。 这也是他们在加勒比地区的第一场 “碳中和” 音乐会，因为乐队要求组织者回收演出期间产生的塑料、纸板或其他材料的废物。 实际上，乐队在3月18日在哥斯达黎加开始的这次巡演中竭尽全力减少污染排放，并将带到墨西哥，美国，德国，波兰，法国，比利时，苏格兰，英国和巴西。 mmv/lml （照片）