Chiclayo：男孩在街上遭到叔叔的残酷殴打，邻居们没有为他辩护

一个五岁以下的孩子遭到了他叔叔马克西莫的野蛮袭击。在奇克拉约的CaseríoLaCríadePatapó的一条街道上发生的事件被记录在视频中，该事件在社交网络上引起了一系列负面评论。

首先，那个健壮的男人给最小的孩子打耳光。而且对此不满意，他把他抱起来然后再次打他的背部。这个男孩奔跑是为了让他无法联系到他，然后受试者回到他的朋友身边，据说他在那里喝酒。令人惊讶的是，邻国从来没有要求侵略者采取行动。

我能看到的是他打了他一巴掌。我没看见他在她脸上扔了什么，” 一位邻居说。

监察员办公室的代表抵达帕塔波区警察局，说肇事者有犯罪记录。监察员办公室专员玛丽埃拉·卡里略告诉美国电视台，他们能够确认 “诉讼正在进行中，并与检察官办公室和法院进行了沟通。”该实体要求将案件记录送交兰巴耶克家庭法院。

邻居们指出，事实完全是父母的责任。“宝宝的脸是巴掌上的红脸。由于我们是邻居，所以我们只是看着，我们无法进去，因为他的母亲在那里，” 一位目击者说。

据了解，孩子的母亲在利马，提出申诉的是父亲，他表示侵害者是他的第一个堂兄。

MIMP 发音了

妇女和弱势群体部介绍了这一事实。在社交网络上的一份声明中，他们谴责了奇克拉约针对一名五岁男孩的严重暴力行为。“我们在特别保护部队（UPE）的团队一直在安全的环境中为您提供护理和保护。他们争辩说，我们将保证他们充分行使权利。”

他们还呼吁不要对暴力漠不关心。所有人，特别是其家庭环境，都必须保障对儿童和青少年的保护。

他们说：“如果你知道未成年人是暴力受害者，或者他们的福利处于危险之中，请立即向每天24小时提供的免费1810或100号线报告。”

袭击案件

卫生部报告说，卡耶塔诺埃雷迪亚医院的儿童和青少年健康虐待模块（Mamis）多学科小组共处理了2,094起暴力侵害儿童和青少年的案件，以及其他形式的身体、语言和心理攻击（Minsa)。

卫生机构主任艾达·帕拉西奥斯·拉米雷斯（Aida PalaciosRamírez）说，通过情感和心理支持，有可能确保遭受虐待的未成年人的福祉。

帕拉西奥斯解释说，该计划涉及的最常见的攻击是性、心理、人身暴力（自杀未遂）、家庭暴力和疏忽虐待（忽视）。

暴力侵害0-11岁儿童的比例很高，其次是各种形式的暴力侵害妇女行为。

继续阅读：