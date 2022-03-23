抓获一名因终止恋爱关系而杀死伴侣的男人

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

当局宣布逮捕了一名男子，该男子在决定终止恋爱关系时被指控杀害其伴侣。这些事件发生在安蒂奥基亚的麦德林。

麦德林的一名安全控制法官对 Deiner JoséDurán Loras 实施了监狱保险措施，据称他应对其伴侣的严重杀害女性负责，该伴侣是一名名叫卡罗来纳·阿吉拉尔·迪亚兹的 24 岁妇女。

根据总检察长办公室发布的信息，事件发生在3月20日麦德林Villa Hermosa附近的一所房屋中。

根据调查，上周日早上，戴纳·何塞·杜兰（Deiner JoséDurán）到达了卡罗来纳州阿吉拉尔·迪亚兹在上述附近的房子。在那里，讨论本来会爆发的，因为那个女人已经决定终止恋爱关系。

总检察长办公室证实，该男子曾多次用刀袭击卡罗来纳·阿吉拉尔，导致她死亡。现场是受害者的姐姐，她试图为该名妇女辩护；但是，她的努力还不够。

Deiner JoséDurán 在现场被国家警察成员抓获。显然，意识到对妇女的残酷刺伤袭击的该部门的居民一直进行干预，直到当局到达为止，因为根据一些说法，所谓的杀害女性者计划在她儿子的陪同下逃跑。

当事人被捕后，国家警察将他交由主管当局处理，以推进司法程序。

检察官报告说，该男子没有参加 URI Early Warning 小组的凶杀案检察官指控的指控。

女人被肢解后被遗弃在汽车后备箱里

巴兰卡韦梅哈当局继续进行调查，而社区对这一令人遗憾的罪行并没有感到惊讶。这是 41 岁的约翰娜·查韦斯（Johana Chavez），她被发现在自己的汽车后备箱中肢解。

调查结果发生在3月21日，Barrancabermeja市长办公室要求主管当局优先处理此案，以便找到被指控的肇事者。

根据当局的最新报告，这可能是这名41岁女子的浪漫伴侣杀害女性的案件。尽管尚未确定任何证据，但当局正在对涉嫌的激情犯罪进行调查。

马格达莱纳·梅迪奥警察局局长亚历山大·桑切斯上校援引说：“她的母亲说，自周五以来，她对她一无所知，她可能会和她的浪漫伴侣一起去农场，根据初步信息，事实与激情问题有关。”由 Blu Radio。

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