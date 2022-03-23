乌克兰难民的到来加剧了拉脱维亚和爱沙尼亚的种族紧张局势

Juris Kaza 里加, 23 3月逃离俄罗斯入侵乌克兰的成千上万乌克兰人抵达波罗的海，迫使当局处理后勤问题, 而且还可以保护难民免受拉脱维亚和爱沙尼亚众多俄罗斯族裔中俄罗斯支持者的敌意. 因此，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛当局必须突然面临各种问题，从新抵达儿童的住宿、照料和教育到保护难民免受贩运团伙的侵害以及俄罗斯政策支持者的敌意。 爱沙尼亚和拉脱维亚当地媒体担心，关于新抵达的乌克兰人（主要是有孩子的妇女）遭受苦难的报道也将加剧爱沙尼亚人和拉脱维亚人与弗拉基米尔·普京总统的主要俄罗斯支持者之间的敌意，以及对作为一个群体的俄罗斯人的敌意。 在战争之前，种族关系基本上是和平的。 但是，社会研究中心SKDS和拉脱维亚公共广播公司在3月第一周进行的一项调查显示，以拉脱维亚语为母语的公民中有90％支持乌克兰，而俄语使用者的这一比例只有22％。 社交媒体上的民族主义者利用这项调查断言，有一个 “第五专栏” 由很大一部分拉脱维亚俄罗斯人组成，其中许多是在苏联占领期间作为苏联工业或军队工人移居波罗的海国家的俄罗斯人的后裔。 拉脱维亚总理克里斯贾尼斯·卡林斯一再呼吁该国所有居民团结一致，避免对俄罗斯人表示愤怒。 尽管如此，一些民族主义政治家和评论家认为，这种观点忽略了面对和挑战普京和俄罗斯入侵的明显支持者的必要性。 国家和地方政府必须处理这些潜在的日益加剧的紧张局势，同时还必须处理自第二次世界大战头几个月以来从未见过的寻求庇护者人数，当时波兰人和一些奥地利和德国犹太人在当时中立的波罗的海避难。 在里加的某些街区，已经发生了乌克兰国旗和支持海报被撕掉的事件，或者因佩戴乌克兰国徽而遭到侵略。 拉脱维亚的乌克兰社区也存在问题，拉脱维亚是仅次于俄罗斯人的最大的少数民族之一。 乌克兰大使馆最近发表声明，谴责几个乌克兰当地组织支持克里姆林宫，拉脱维亚乌克兰社会联盟组织主席伊琳娜·杜库勒在向媒体发表的声明中强烈否认了这一点。 周二，拉脱维亚总统埃吉尔斯·莱维茨向里加乌克兰学校的学生发表讲话，该学校迎来了抵达拉脱维亚首都的数千名难民中的近 130 名新学生。 爱沙尼亚电视台的公关人员、前政治评论员尤里·埃斯塔姆从首都塔林告诉埃菲，尤里·埃斯塔姆（Juri Estam）说：“俄罗斯人保持低调”，等待乌克兰战争结束。” 但是，“Postimees” 报告说，乌克兰战争难民不愿来到爱沙尼亚东部以俄罗斯为主的地区。 “乌克兰人有点害怕来伊达维鲁县。报纸援引一位当地官员的话说，他们不坚持来这里，因为他们了解我们的地区。 在里加，社会民主党、自由党、保守党和民族主义者之间的联盟试图避免一个关键时刻：5 月 9 日在里加的一个纪念场所举行的苏联 “胜利” 纳粹德国的纪念活动，许多拉脱维亚人认为这是苏联压迫性占领近 50 年的纪念碑。 里加市长自由党马丁斯·斯塔基斯（Liberal Martins Stakis）正在所谓的 “胜利纪念碑” 附近组织乌克兰战争摄影展，并保证5月9日不允许在那里举行公众集会。 在过去的几年中，尽管受到5月9日大流行的限制，但它吸引了成千上万的人，主要是俄罗斯人，来献花，听演讲和音乐表演。 拉脱维亚俄罗斯人联盟（LKS）的代表在里加市政反对派中坚持认为，人们有权为那些为使拉脱维亚摆脱纳粹占领而牺牲的士兵献花。 同时，在立陶宛，俄罗斯族约占人口的5％。首席 jkz/egw/jgb