自周四以来，武装团体一直在封锁从库库塔到加勒比海沿岸的道路

自@@ 上周四以来，在连接北桑坦德和加勒比海沿岸的道路上，货运司机不得不忍受非法武装团体的骚扰，这些团体在该地区设置路障，并受到威胁，他们通过拖拉机间歇性地封锁车辆位于萨迪纳塔市高处的走廊。

第一起事件是上周四在同一国防部报道的，他们表示，他们阻止了显然是解放军（人民解放军）在该地区进行的颠覆行动。

“陆军在萨迪纳塔（Sardinata）消除了恐怖行动，这些行动显然是英超联赛的成员，打算对社区和部队进行攻击。他们通过官方Twitter帐户报道，该地区得到了保护，运营仍在继续发展。”

两天后，该地区的一些居民通过社交网络再次报告说，有武装团体在桑坦德同一地区通过货车再次封锁了道路。

星期二下午，一个身份不明的武装团体在萨迪纳塔的拉查科纳和拉阿瓦兰查地区的道路上越过 tractomules。

在卡拉科尔广播电台，他们咨询了受影响的司机，这些司机投保枪手烧毁轮胎并威胁他们放弃汽车。

在那个车站，他们还与萨迪纳塔（Sardinata）市长埃尔米德斯·蒙卡达（Hermidez Moncada）进行了交谈，他们表示，在北桑坦德地区，封锁正在变得不断，这已经开始影响农业生产者，以便推销他们种植的产品。

“我们可以说，可以这么说，在过去的几周里，我们一直处于围困之中，因为这些人偶尔露面，几天前，陆军解雇了一名涉嫌颠覆分子代替处女，他正在刺破自卸车的轮胎，并在画标语暗示对于一个武装团体来说，由于这种情况，我们现在的紧张局势非常紧张，” 他说。





北桑坦德的教育危机

同时，据报道，公立学校的学生在卡塔通博地区发生了抗议活动，呼吁更多的教师来接替那些要求在新学年从该国该地区转学的教师。

“请注意我们。我们已经完成了正当程序，我们已经发送了信件，他们把我们列入了候补名单，我们已经放了监护权，也什么也没有。我们有受教育的权利，我们有权聘请教师。” 一些学生在本月早些时候举行的抗议活动中说。

北桑坦德省教育部证实，该部门失踪的教师人数为400人，影响了超过16万名学生。

有几个原因导致缺乏如此多的教师来满足该部门孩子的需求，尤其是在卡塔通博地区，但主要原因是安全。

几个有组织的武装团体在邻近委内瑞拉边境的石油部门北桑坦德开展活动：来自哥伦比亚革命武装力量、民族解放军、海湾部族、英超解放军和其他与走私和贩毒有关的组织的持不同政见者，这是一个严重的安全问题。





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