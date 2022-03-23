安迪·波罗：妇女部敦促大学对前锋 “立即采取行动”

该投资组合通过其社交网络发布了一条消息，提到 “作为一名足球运动员，运动员或享有声誉绝不应成为辩护，容忍和规范暴力侵害妇女行为的借口”。

他们还表示声援Gennessis Alarcón及其子女， 并向他们重申，妇女事务部 “为全家” 立即提供法律和心理服务。

最后，他们在奶油广场上发表讲话，并敦促他们在揭露更多涉及前锋的暴力事件后采取适当的行动。声明说：“我们敦促大学体育俱乐部立即采取行动，应对昨天在新闻媒体上曝光的令人遗憾的暴力局势，直接涉及安迪·波罗。”

“侵权的人、虐待的丈夫和殴打的父亲必须受到惩罚。父母不应该提倡暴力，更不用说针对女儿/孩子的暴力了。”

安迪·波罗：妇女部的声明。

反对安迪·波罗的新证据

昨晚，在Magaly Medina节目中，Gennessis Alarcón播出了未发行的音频，其中听到秘鲁足球运动员在场的情况下以暴力的态度听到，孩子们开始为母亲所处的情况哭泣。其中一个人甚至泪流满面地问他的母亲：“妈妈，拜托了，别打你。”

“你说这是个谎言吗？你就是这么说你爱你的孩子的？你觉得我能弥补吗？在那里我写信给我的朋友打电话给 911，因为我甚至没有筹码可以报警。我和孩子们被锁在房间里，” 阿拉尔孔泪流满面地说。

应该注意的是，在音频中，听到他在与前伴侣发生激烈争执后带着小孩子逃到二楼。几秒钟前，他的前搭档曾要求孩子们 “上楼”，据说是与阿拉尔孔一个人在一起。

“如果我的孩子去房间我该怎么办？他是个男人，他更大，他更强壮。那时会发生什么？如果他杀了我怎么办？还是我出了什么问题？我一个人打算在那里做什么？”，他补充说。

安迪 POLO 版

上周日，波罗谈到了针对他的家庭暴力的投诉。在接受D日计划采访时，这位前国家队表示，他的前搭档说的是谎言，由于膝盖受伤，他无法动弹。

“我出于对孩子的尊重而闭嘴。我出去为我的家人说话，我的母亲遭受了很多痛苦。玩家 “merengue” 评论说，人们看不见，但也很震惊。”至于阿拉尔孔声称遭受的耳光和殴打，这位前波特兰木材袭击者断然否认了这种侵略。“这绝对是错误的。它从来没有发生过。不（我打了她），我不是侵略者。”

应该指出的是，这一事实仍在调查中，Genessis Alarcón的律师迈克尔·富勒（Michael Fuller）正在美国处理他的案件，他解释说，安迪·波罗（Andy Polo）将因暴力指控而面临民事审判。此外，在审理案件后，他被美国职业足球大联盟停赛。

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