沙特德士古公司：墨西哥进口的汽油中几乎有一半是走私的

总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）的政府旨在提高对燃料进口商的警惕以消除对该产品的非法扣押的战略似乎没有按预期奏效。

根据税务管理局（SAT）周二发布的一份报告，去年进口到该国的汽油中至少有47％ 是走私的。近年来，汽油、柴油和天然气冷凝油的非法进口创下了新纪录。

监管机构估计，去年燃料和其他石油产品的走私量为 1.02亿桶，与2018年报告的4580万桶相比增长了122％。

联邦政府已将减少非法进口燃料作为其主要目标之一，这种非法进口是在将该产品置于其他关税项目下进入该国的机制下发生的，从而避免缴纳汽油和其他此类产品的固定税款。那些非法进口燃料的人经常将其申报为 “润滑油”，这避免了消费税的支付（IEPS）。

“自2020年以来，润滑油进口量有所增加，但经济活动没有任何支持。这些产品不需要缴纳IEPS付款，因此它们被用作逃避通过陆地海关引入碳氢化合物的手段，” 国家税务总局在文件中说。

从2021年初开始，能源部、能源监管委员会（CRE）和国家税务总局（SAT）启动了对仓储、进口、转运码头和物流链中的其他环节进行定期检查的程序，以监督汽油住院程序，以寻找与非法进口燃料有关的违规行为。

它还收紧了对外贸易规则，包括取消了一些汽油进口点。

国家税务总局表示，由于非法进口燃料，IEPS的收入在2021年与去年同期相比减少了580.78亿比索。

该报告报告说，非法引进燃料的情况已经改变，现在主要是通过陆地、管道和油罐车引进燃料的情况。这是在海关指挥部更迭之后，通过海关进行扣押。









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