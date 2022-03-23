阿尔玛格罗向反抗奥尔特加的尼加拉瓜大使提供 “保护”

华盛顿，3月23日（EFE）。-美洲国家组织（OAS）秘书长路易斯·阿尔马格罗周三向尼加拉瓜驻该组织大使阿图罗·麦菲尔德·耶斯卡斯（Arturo McFields Yescas）提供了 “保护”，此前他谴责了丹尼尔·奥尔特加在尼加拉瓜的 “独裁统治”。 “我要承认，麦菲尔德斯大使采取了道德上正确的立场，对本组织的原则和价值观作出了回应。从这个意义上讲，总秘书处为他提供了保护，” 阿尔玛格罗在美洲国家组织常设理事会的远程信息处理会议上说。 在同一届会议的早些时候，麦菲尔德斯决定停止 “保持沉默”，并抨击丹尼尔·奥尔特加在他的国家的 “独裁统治”。 “即使我害怕，我也必须说话，即使我和我家人的未来都不确定。我必须发言，因为如果我不这样做，石头本身就会为我说话。” 去年 10 月被奥尔特加任命为美洲国家组织大使的麦克菲尔德斯说。 尼加拉瓜大使的讲话受到美国、乌拉圭、秘鲁、巴西、哥伦比亚和厄瓜多尔等国代表的称赞，他们强调了麦克菲尔德的勇气，并对他的安全表示担忧。 美国代表布拉德利·弗雷登说，麦菲尔德是个 “爱国者”，他做出了 “正确的决定”，并表示希望奥尔特加政府 “倾听”。 乌拉圭大使华盛顿·阿卜达拉强调，麦克菲尔德的姿态具有 “更大的相关性”，而秘鲁人哈罗德·福赛斯则认为，这一天将载入美洲国家组织的 “历史”。 另一方面，墨西哥和阿根廷的代表卢斯·埃琳娜·巴尼奥斯和卡洛斯·阿尔贝托·雷蒙迪说，他们注意到尼加拉瓜的话。 麦菲尔德斯在请求中说：“谴责我国的独裁政权并不容易，但继续保持沉默和捍卫不可抗拒的事物是不可能的。” 但是，他说 “有希望”，因为，他说，“政府内外的人都对独裁统治感到厌倦。” 1月11日，奥尔特加开始了她的第五个任期，第二个任期是他的妻子罗萨里奥·穆里略（Rosario Murillo）担任副总统，此前选举的标志是反对者被监禁，美国和欧盟（EU）对总统的亲戚实施了新的制裁。首席 er/ssa