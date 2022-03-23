阿吉雷将于周三前往西班牙，由马略卡岛主持

墨西哥城，3月22日，哈维尔·阿吉雷（Javier Aguirre）将于本周三前往西班牙，并将在未来几天内出任马略卡岛新任教练，墨西哥最重要的电视频道TUDN周二报道。 这位63岁的墨西哥教练将替代西班牙人路易斯·加西亚广场（Luis García Plaza），后者因在2021/2022年拉里加赛季的降级区将朱红色排在资格赛中排名第18位而被解雇。 马德里竞技的前策略师阿吉雷必须利用自己的能力来管理更衣室，并防止马略卡在晋升为伊比利亚乙级联赛仅一年后重返赛场。 马略卡在对阵贝蒂斯、瓦伦西亚、皇家社会、塞尔塔、皇家马德里和西班牙人的比赛中连续六场失利，自 2 月 15 日他们以 3-2 击败毕尔巴鄂竞技以来一直没有赢过比赛。 此外，岛队是拉里加第二支进球最多的球队，进球数为49，仅次于最后一支拥有58个进球的莱万特。 哈维尔·阿吉雷于2月26日被解雇为墨西哥Rayados de Monterrey的教练，去年他给了他们康卡夫冠军联赛的头衔。 但是，“瓦斯科” 未能实现进入2月初举行的俱乐部世界杯决赛的目标，在该决赛中，他排名第五，在墨西哥最有价值的球队蒙特雷的指挥下，在三场比赛中未能赢得联赛奖杯。 在马略卡岛，阿吉雷将带领一个小组，西班牙门将雷纳和日本边锋久保武房等名字脱颖而出。