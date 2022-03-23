拉莫利纳农业大学入学考试：日期，入口大门，职位空缺以及您需要了解的所有信息

3月27日星期日，拉莫利纳国立农业大学将向将申请 2022-I 入学考试的整个学生群体敞开大门。有鉴于此，研究院提供了年轻人在进行测试时应遵循的某些参数。

首先要知道的是，该大学为申请人提供了总共12个职业的490个职位空缺。

检修门：

该大学解释说，为了更好地控制申请人，入口大门将是第三名。

上述研究所曾与卫生部（Minsa）、教育部（Minedu）、利马市、拉莫利纳市、总检察长办公室、秘鲁国家警察（PNP）、国家身份和民事登记处进行协调Status（Reniec），serenazgo等，以确保录取过程中的安全措施。

安全入场流程

同样，拉莫利纳国立农业大学报告说，它将有一名预防犯罪检察官，以防范对可能的非法行为采取适当行动，PNP人员将维持Agraria设施周围街道的公共秩序和安全。

要申请的职业

UNALM 为更广泛的社区提供 12 个专业职业：农艺学、生物学、环境工程、气象工程和气候风险管理、食品工业工程、林业工程、经济学、计算机统计、商业管理工程、农业工程、渔业和畜牧业。

拉阿格拉里亚大学的录取方式

普通比赛

适用于所有完成中学教育的申请人，无论是在秘鲁境内还是在国外。对于这两种情况，都必须出示高中证书原件。如果来自国外，则该文件必须经过秘鲁教育部的验证。完成此程序后，将参加入学考试以寻求空缺。

UNALM 大学预科中心

大学预科预备中心为人们提供了无需参加入学考试即可直接进入UNALM的机会。必须参加课程的所有课程，并通过持续的评估，达到平均水平的上三分之一。

要进入该中心，申请人必须提供中等教育证书、认证成绩（从一年级到五年级）和身份证。根据UNALM规定，它只能应用于此模式一次。

给申请人的提示

入学考试只能在大学理事会确定的单一日期提交。流浪者不可能有新的约会, 所以要好好计划好你的日程安排.

尽量在考试开始前两小时到达，以免浪费时间搜索、注册和寻找沙龙。很多时候，申请人从凌晨 5:30 起到达。

您不能携带手机或其他电子设备进入教室。如果发现证据，处罚包括移走证据。

查看《申请人指南》，以便了解录取过程中要遵循的所有规则。

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