伊万·杜克总统在支持重新计票后表示，不这样做是明智的

不同政党对选举结果的怀疑是通过国家保障委员会解决的，在该委员会中，注册商亚历山大·维加最终退出了提交计票请求。尽管伊万·杜克（Ivan Duque）认可了它，而且他的民主中心党仍然坚定地重新计算参议院的选票；在决定之后，总统称结果 “明智”。

“昨天我们展示了智慧，在体制框架内，每个人都能够亲自表达自己的观点，并达成了共识，即允许依法对应的质疑程序和部门审查, 当然还有全国选举委员会的最后审查.所有这些都表明，这是必须处理和解决这个问题的制度框架，” 总统在接受媒体采访时说。

正是在委员会中间，注册服务商最终声称他是为了建立信任而提交的，但如果大多数人不支持，它将被接受。他说：“大多数政党不接受我的请求，我不会感到失败，我觉得自己像个赢家，因为荣誉点是共识，如果该请求有助于达成共识，那对选举进程来说是令人满意的。”

但是，在计票后重新计票的请求在执政党民主党中心仍然有效。据主任努比亚·斯特拉·马丁内斯（Nubia Stella Martínez）说，正如她在委员会中解释的那样，他们有1,100多起关于未登记选票的投诉，他们同意其他集体的观点，即存在错误，对选举过程没有信心。

裁谈会法定代表Hollman Ibáñez Parra说，根据政治宪法第7段，由于计票委员会已经关闭，他们要求对每张桌子进行全面重新计票。只有救国组织支持这种可能性。

尽管国家选举委员会打算考虑这一请求，但专家认为，进行全面重新计票没有法律依据。此外，不支持该提案的其他当事方的代表争辩说，如果出现违规行为，则应提出质疑，但不应采用这种非典型数字。

总统伊万·杜克（IvánDuque）在与奥耶·卡利（Oye Cali）对话时保证，作为政府，他们支持制度化，并陪同CNE以及前任和现任注册商，尊重权力的独立性。但是，前一天他支持重新计票的请求。

他说：“鉴于明天将举行选举保障委员会，为了使公民对选举过程的透明度充满信心，国家选举委员会最好考虑在参议院选举中进行全面重新计票。”

伊万·杜克总统讲述

不过，他对委员会的成果表示欢迎。“我们召集了选举保障委员会，以便它恰好存在于机构中，而不是网络中，可以通过明智的辩论来解决这个问题。显然，这是一个很好的机会，可以把所有事情都摆在桌面上，把那些要求重新计票的人摆在桌面上，把各机构对所发生的事情的反应摆在桌面上，最重要的是，还可以确保依法进行计票的过程他告诉Oye Cali广播电台。

总统说，有必要 “恢复所有人对这一进程的信心”，因此他希望全国选举委员会能够完成计票，以便 “取得最终平衡，准确地说出共和国国会的新组成是什么，并在此基础上-澄清所有疑问-我们可以继续进行总统选举，毫无疑问，选举制度的充分性和能力，” 他说。

CNE法官佩德罗·费利佩·古铁雷斯（Pedro FelipeGutiérrez）保证，目前尚不清楚该过程需要多长时间，但澄清说，国会议员在7月20日掌权之前通常需要长达几天的时间。

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