法新社体育对 12H00 GMT 的预测

-足球
2022年南美世界杯预选赛
蒙得维的亚：
厄瓜多尔和乌拉圭获得卡塔尔-2022年世界杯门票
自去年以来，巴西和阿根廷已经获得资格，并且从顶部看所有人，南美世界杯预选赛以双重约会结束，厄瓜多尔和乌拉圭距离卡塔尔-2022仅一步之遥，而秘鲁，智利和哥伦比亚仍在梦想。
作者：毛里西奥·阿比拉
（Fbl WC 2022 年世界杯卡塔尔预选赛南美计划，810 字-已播出）
照片、信息图表
蒙得维的亚：
介绍乌拉圭队和秘鲁队之间的比赛，这是2022年Qar-2022世界杯南美预选赛的第17天。
（Fbl WC 2022 年卡塔尔世界预选赛南美 URU PER 演示文稿，500 字-格林尼治标准时间下午 5:00 左右）
照片、信息图表
哥伦比亚巴兰基亚：
介绍哥伦比亚和玻利维亚国家队之间的比赛，这是2022年Qar-2022世界杯南美预选赛的第17天。
（Fbl WC 2022 年世界杯预选赛卡塔尔南美 COL BOL 演示文稿，500 字-格林尼治标准时间下午 5:00 左右）
照片、信息图表
假设：
介绍巴拉圭队和厄瓜多尔队之间的比赛，这是2022年Qar-2022世界杯南美预选赛的第17天。
（Fbl WC 2022 年卡塔尔世界预选赛南美洲 PAR ECU 演示文稿，500 字-格林尼治标准时间下午 5:00 左右）
照片、信息图表
里约热内卢：
介绍巴西队和智利队之间的比赛，这是2022年Qar-2022世界杯南美预选赛的第17天。
（Fbl WC 2022 年卡塔尔世界预选赛南美 BRA CHI 演讲，500 字-格林尼治标准时间下午 5:00 左右）
照片、信息图表
2022 年 Concacaf 世界杯预选赛
金士顿：
介绍牙买加和萨尔瓦多国家队之间的比赛，这是卡塔尔2022年世界杯Concacaf预选赛的第十二天。
（Fbl WC 2022 年卡塔尔世界预选赛 Concacaf JAM ESA 演示文稿，500 字-格林尼治标准时间下午 5:00 左右）
巴拿马：
介绍巴拿马队和洪都拉斯队之间的比赛，这是卡塔尔-2022世界杯Concacaf预选赛的第十二天。
（Fbl WC 2022 年卡塔尔世界预选赛 Concacaf PAN HON 演讲，500 字-格林尼治标准时间下午 5:00 左右）
墨西哥：
介绍墨西哥队和美国队之间的比赛，这是Catar-2022世界杯Concacaf预选赛的第十二天。
（Fbl WC 2022 年卡塔尔世界预选赛 Concacaf MEX USA 演讲，500 字-格林尼治标准时间下午 5:00 左右）
圣何塞：
介绍哥斯达黎加和加拿大队之间的比赛，这是2022年Qar-2022世界杯Concacaf预选赛的第十二天。
（Fbl WC 2022 年卡塔尔世界预选赛 Concacaf CRC CAN 演示文稿，500 字-格林尼治标准时间下午 5:00 左右）
2022 年欧洲世界杯 Repech-2022
巴黎：
CR7、莱万多夫斯基、易卜拉、唐纳鲁玛：一些欧洲明星不会去卡塔尔-2022
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、罗伯特·莱万多夫斯基、兹拉坦·易卜拉欣莫维奇、詹路易吉·唐纳鲁玛、加雷斯·贝尔、大卫·阿拉巴...几位欧洲足球明星将在不到一周的时间内参加将于11月21日至12月18日在卡塔尔举行的世界足球大型赛事。
（Fbl WC 2022 年欧洲足联世界杯演示文稿，760 字-已播出）
照片、信息图表
巴黎：
七支球队争夺世界杯的最后三个欧洲名额
由于入侵乌克兰而将俄罗斯排除在外之后，七支球队将在本周四开始欧洲复活赛，争夺卡塔尔-2022年世界杯（11月21日至12月18日）在非洲大陆的最后三名。
（Fbl WC 2022 年欧洲足联世界杯节目，600 字-已经播出）
意大利巴勒莫：
四年后，意大利重温了世界杯 Repechage 的噩梦
意大利从未连续两次错过世界杯：罗伯托·曼奇尼（Roberto Mancini）的欧洲冠军有两场比赛，以避免历史性的国库并克服2018年俄罗斯复活赛中被淘汰的创伤。
（Fbl WC 2022 年世界 ITA MKD 演示文稿，650 字-格林威治标准时间 13:00 左右）
照片存档
斯科普里：
北马其顿想第二次痛苦意大利
从表面上看，意大利将于周四对阵北马其顿的复活半决赛似乎非常不平衡，但巴尔干地区预计在2018年取得胜利之后，将第二次向阿祖拉队注水。
By Darko Daridanski
（Fbl WC 2022 年世界 ITA MKD 方法，440 个字-格林威治标准时间 13:00 左右）
照片
里斯本：
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多面临着被排除在上届世界杯之外的威胁
37岁的卡塔尔-2022应该是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的最后一届世界杯，前提是葡萄牙有资格参加复活赛，葡萄牙人将于本周四在波尔图对阵土耳其的比赛中开始（格林威治标准时间 19:45）。
By Bruno CRAVO
（Fbl WC 2022 年世界杯 POR TUR 演示文稿，610 个字-格林威治标准时间 13:00 左右）
照片
法国马赛：
土耳其的 “小王子” Cenzig Ünder 与 Sampaoli 一起学习
土耳其边锋 Cengiz Ünder 在马赛被确认为豪尔赫·桑帕奥利的关键球员之一，现在希望帮助他的球队在周四在波尔图对阵葡萄牙的比赛中战胜 2022 年世界杯季后赛的半决赛。
By Stanislas TOUCHOT
（TUR 方法的 Fbl WC 2022 World，550 字-格林威治标准时间 13:00 左右）
照片
-网球
Ashleigh Barty 的撤退
Sidney：
Ashleigh Barty 宣布退休，成为 WTA 的第一名
在 WTA 排名中排名第一的澳大利亚人阿什利·巴蒂周三宣布自己在 25 岁时退出这项运动，这让网球界感到惊讶。
（网球 WTA AUS Central Note，635 个字-已经播出）
照片存档
Sidney：
网球历史上最重要的提前退出
世界排名第一的阿什利·巴蒂周三宣布退休，年仅 25 岁，在澳网获胜几周后，网球界感到惊讶。
（网球 WTA AUS Box，590 个字-已经播出）
Sidney：
不久 Ashleigh Barty
（网球 WTA AUS Box，200 字-已经播出）
迈阿密公开赛
迈阿密：
迈阿密公开赛当天总结、ATP 1000 大师赛和 WTA 1000 大师赛。
（网球迈阿密 ATP WTA USA 摘要，500 字-格林尼治标准时间晚上 11 点左右）
照片
-橄榄球
费德里科·马丁·阿兰布鲁被谋杀
巴黎：
阿根廷橄榄球运动员阿兰布鲁死亡的主要嫌疑人在匈牙利被捕
接近调查的消息人士周三告诉法新社，前阿根廷橄榄球运动员费德里科·马丁·阿兰布鲁周六在巴黎死亡的主要嫌疑人在匈牙利被捕。
（Rugby FRA ARG France France 阿根廷犯罪调查中心笔记，410 个字-已传送）
cl-dr