阿德里安·阿斯库斯（Adrián Ascues）揭示了拉科鲁尼亚市政领导层的关键：“我们都坚定不移”

阿德里安·阿斯库斯的目标导致拉@@ 科鲁尼亚市政在对阵格劳竞技的比赛中开启了进球，但是，皮乌拉诺演员通过 Arly Benites 找到了平局，54 岁时他找到了最后的抽奖。

19 岁的@@ 阿德里安·阿斯库斯（AdriánAscues）已经连续第三年也是最后一年从事职业比赛周末他在职业足球比赛中打进了第二个进球。正如他向 Infobae 透露的那样，这个目标是献给他在天堂的叔叔曼努埃尔·厄尔。这位年轻的传单告诉我们：“20岁是他的生日，目标是献给他的。”

然后，我们与阿德里安·阿斯库斯聊了几分钟，他揭示了拉科鲁尼亚市政将成为联赛1的领导者，并承认其2022年的目标。

告诉我，无论是为自己还是在小组层面上，你如何分析本赛季的开始？

随着赛季的开始，对于我们所取得的成就，对团队感到高兴、高兴。我们一直在工作的方式，意识到我们对游戏的想法并像这样继续下去，以良好的方式进行训练，然后像我认为的那样逐个游戏。

Hernán Lisi 教授给你什么迹象？

当'ElBúfalo'Ovelar出去捡起并攻击他离开的那些空间时，教授要我踏上该区域，以达到攻击，对空间进行大量攻击。

你如何在拉科鲁尼亚市政厅生活你的礼物？

我生活在这一刻非常平静，渴望努力，以最好的方式继续训练，继续为团队做出贡献。

拉@@ 科鲁尼亚市政球迷在很长一段时间后将他的球队视为领导者，你会对他说什么？

我告诉球迷们继续去体育场，继续支持我们，我们知道无论在好时还是坏时他们都会和我们在一起。很高兴总能在体育场见到他们，他们营造出那种美丽的氛围。

你在哪些方面有所改善，成为一名精英足球运动员需要什么？

我想我在尝试更多地攻击队友留下的空间方面有所改善，我认为我需要在防守问题上稍作改进。

你今年设定了什么目标？

2022年，我想巩固自己在团队中的地位，并为小组主题做出很多贡献。上帝愿意并且能够移民国外，也加入国家队，这是每个球员的梦想和目标。我现在的重点是拉科鲁尼亚市政和继续以最好的方式完成这项工作，

对于季后赛，联赛 1 进入休会阶段，必须采取哪些措施才能继续前进，使他们能够取得重要成就？

剩下的就是继续按照我们一直在做的方式工作，所有人都致力于我们所表现的谦卑以及老师在一周中给我们的指示，以最好的方式做到这一点。

你对下一个竞争对手 Alianza Atlético 有什么担心？

我们知道 Alianza Atlético 是一支很棒的球队，就像锦标赛中的所有球队一样，它是一支强大的对手。他们将是本地人，他们当地的所有队伍都很强大，但我们要按照这种方式努力，这样上帝希望能够获得三分。

最后，你认为 Municipal 今天成为联赛第一领导者的关键是什么？

我们都致力于什么，团队正在以最好的方式组装，内部竞争非常激烈，我们都处于同等水平。这有助于我们保持良好的水平，并能够做老师要求我们做的事情。

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