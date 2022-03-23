乌克兰一家广播电台仍在利沃夫的战争道路上

乌克兰利沃夫，2022年3月21日（法新社）-自从俄罗斯在乌克兰发动攻势以来，当地广播电台 “Lvivska Khvylya” 用永久特别版取代了其娱乐节目，向成千上万的听众介绍该国西部的冲突。”我们是一家音乐和娱乐广播电台，但我们也做了很多新闻，因为人们需要信息，尤其是在这个时候。” 28岁的广播员兼主持人Volodymir Melnyk解释说，他是利沃夫一家小型工作室的主持人，距离波兰边境80公里。在摇滚歌曲或乌克兰爱国音乐中，41岁的梅尔尼克和他的同志安德里·安东纽克（Andryi Antoniuk）在这家当地广播电台幽默地评论了这一消息，这是苏联解体后最早创建的广播电台之一。 -信息链- 梅尔尼克说：“在战争时期，我们需要传达积极的态度，我们可以嘲笑普京，嘲笑无法占领我们城市但我们无法像战前那样开心的俄罗斯军队，” 梅尔尼克说，他在利沃夫斯卡·赫维利亚电台（乌克兰语中的利沃夫浪潮）工作了八年。俄罗斯的袭击，包括五名记者和十几位主持人在内的 40 人组成的团队有史以来第二次走上战争道路。2014 年，在吞并克里米亚以及与乌克兰东部莫斯科支持的亲俄叛乱分子开始冲突之后，电台改变了其节目。”战争极大地影响了我们的工作，因为一开始还有一个心理因素使我们无法工作。” 27岁的记者玛塔·奥利亚尼克（Marta Oliyarnyk）说，她将自己的情感隐藏在大圆镜后面。即使是专业人士，“事件也不会让我们无动于衷”。经过24天的战争，广播成为当局与民众之间的重要纽带。该电台每天向30万至40万听众汇报，自敌对行动开始以来，这一数字翻了一番。利沃夫的学校关闭、对人道主义援助的需求、乌克兰南部和东部的局势以及国际声明：据她说，奥利亚尼克在当地新闻和国家新闻之间找到了平衡。广播公司从早上 7 点至晚上 7 点播放自己的节目，当时这是基于原则是，在战时，媒体在维持民众士气和支持战争努力方面起着至关重要的作用。军人或平民伤亡人数只能发布给 dropper。”这些数字使我们感到恐惧，我们亲身经历过，但我们也试图提供许多积极的信息，例如敌人的人员和物质损失，” Oliyarnyk说。据这位记者说，只有在战争结束后，才能知道真正的人类平衡。 -“关键基础设施”- 星期五早上，31 岁的技术总监瓦西尔·帕库奇不得不在家里发出警报，呼吁民众去避难所。当天，“俄罗斯导弹” 击中了利沃夫机场附近，尽管没有造成人员死亡，但据当地人称当局。瓦西尔在他的小办公室里监视着数十座电信塔的状况，这些电信塔在乌克兰西部和基辅东部广播电台。离首都最近的首都正在发生战斗，已经两次被炮击破坏。“塔楼是关键的基础设施。瓦西尔警告说，当他们受到攻击时，对民众来说是危险的，因为连接断开，” 瓦西尔警告说，车站旁边的利沃夫塔。这位经常爬上塔楼进行维修的工程师说，如果发生轰炸，他已经准备好采取任何措施来恢复生产线。”我们祈祷不会发生这种情况，但是如果他们摧毁了它，必要时我会举起天线到树上。” 他保证。cmd/bds/mas/en