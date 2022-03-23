乌克兰战争爆发一个月后，世界经济仍处于风暴之中

俄罗斯入侵乌克兰一个月后，世界经济正在赶上冲突的步伐及其后果，从商品价格上涨到制裁对俄罗斯的附带影响的风险。

这些是地缘政治地震演变为经济地震的一些后果。

-原材料猛增

冲突触发了大宗商品价格，首先是石油。

2月份，北海每桶布伦特原油价值90美元，3月7日达到139.13美元，为2008年金融危机以来的最高水平。从那时起，它一直非常不稳定。

加油站的涨幅很明显，迫使许多国家采取措施，例如瑞典的减税或匈牙利的价格上限。

与美国不同的是，由于对莫斯科的依赖受到严重限制，欧盟暂时决定不对俄罗斯碳氢化合物实施禁运，尽管它希望在2027年之前独立于俄罗斯的能源。

随着能源价格的上涨，俄罗斯生产的金属，如镍或铝，也飙升至前所未有的水平，导致生产成本上升。

供应链的崩溃也再次出现，尤其是在汽车行业，就像covid-19疫情一样。

-对粮食安全的威胁

国际货币基金组织（IMF）警告说：“乌克兰的战争意味着非洲的饥饿，” 联合国警告说，“饥荒飓风”。

当前的冲突涉及两个农业超级大国，俄罗斯和乌克兰，它们占世界小麦出口的30％，因此谷物和石油价格的上涨是立竿见影的。

联合国粮食及农业组织（粮农组织）警告说，如果战争继续下去，全世界可能再有800万至1300万人营养不良。

目前没有船只离开乌克兰，春季播种可能比平时低25％至40％。

尽管美国、印度和欧洲可以取代一些将缺失的小麦，但葵花籽油和玉米的情况更加复杂，乌克兰分别是世界第一和第四大出口国。

-市场发烧和对俄罗斯违约的担忧

2022年开始的商业业绩预测了covid-19之后经济将复苏。但是，这场战争使市场陷入了狂热状态。

在俄罗斯，西方的制裁使部分银行和金融体系陷入瘫痪，导致卢布在3月7日跌至每美元177卢布，而2月初为每美元兑75卢布。

此外，俄罗斯冻结了3000亿美元的海外储备。

这些措施使我们担心俄罗斯自1998年以来首次违约，但最终没有发生。莫斯科证券交易所关闭了将近三周，周一部分重新开放。

-西方商业困境

由于担心制裁、舆论或政治压力，数以百计的西方公司宣布自愿或非自愿地退出或至少冻结在俄罗斯的活动。

英国石油公司BP，宜家，麦当劳和可口可乐等大型公司决定冻结在俄罗斯的活动。

另一方面，另一些人则决定继续其活动，理由是他们不能放弃雇员或剥夺人民的商品。

-停止经济增长

经济合作与发展组织（经合组织）预计，由于战争的影响，全球经济增长将下降一个百分点，国际货币基金组织计划将其预测从目前的4.4％降低到2022年。

3月18日，欧洲复兴开发银行（EBRD）、国际货币基金组织和世界银行表示，他们对 “增长放缓、贸易中断” 以及对 “最贫穷和最脆弱群体” 的特别严重影响感到 “深切关注”。

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