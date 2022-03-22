哟 Soy，新一代：随着何塞·何塞的胜利，本赛季的总决赛获得了多少评分？

经过短短一个半月的战斗，《我是新一代》于3月18日上周五结束来自秘鲁各地的演出最好的模仿者将他们最喜欢的歌手化身。

四位决赛选手何塞、纳塔利娅·希门尼斯、蒙·拉弗特和赫克托·拉沃是在决赛中赢得一席之地并为赢得大奖而奋斗的孩子。但是，正是何塞·何塞（JoséJosé）的模仿者拿下了期待已久的杯赛，并在比赛中获得了第一名。

根据Ibope Media发布的信息，这场充满惊喜和情感的总决赛 在利马获得了8.2分，在利马+6城市获得了8.6 分，在利马+6城市获得了8.6分，使 Latina Televisión的真人秀系列跻身其中每日评级的排名中排名前10位。

应当指出的是，在小型决赛选手参加比赛期间，评审团总是对他们俩都有很好的评价，当时他们是最受欢迎的。

让我们记住，是公众负责选择儿童赛季的获胜者，但是豪尔赫·亨德森，Janick Maceta，朱利安·祖基和伊达·埃斯拉瓦是评审团的成员，他们每天都会选择最好的模仿者来继续参加该计划。

为其他程序评分

-邻里委员会-美国电视台（15.1）

-Maricucha-美国电视台（18）

-美国新闻-美国电视台（13.4）

-这是战争-美国电视台（14.8）

-在博卡德托多斯-美国电视台（4.8）

-《玫瑰的奇迹》-美国电视台（9.8）

-米拉格罗博士-拉丁 (5.3)

-今日美国-美国电视台（4.3）

-安德里亚-亚视 (10.5)

-拉甘达德尔奇诺-美国电视台（7）

-Magaly TV La Firme-亚视 (10.2)

-爱与火-Willax TV (2.1)

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