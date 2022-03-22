在 TikTok 上风靡一时：用户吃生牛肉和睾丸来 “增加肌肉质量”

TikTok 是当下的社交网络。许多人每天都在暴露自己的生活，这就是引起惊奇和争议的 tiktoker 的情况。在社交网络上。这是在表现出一种不敢相信的饮食之后，这种饮食是 “富含蛋白质和矿物质”，可以帮助他保持令人羡慕的肌肉组织。

tiktoker 的名字叫 Weam Breiche，他今年 31 岁，是洛杉矶的健康和健身教练。在几乎所有的视频中，他都展示了生肉使他的身体获得了令人羡慕的肌肉质量。

从图像中可以看出，运动员对食用生食没有任何担忧，但它不仅是生肉。 他的饮食更进一步，以至于吃了大脑、牛睾丸和更类似的肉块，显然都处于原始状态。

他在自己的YouTube传记@@ 中写道：“我是一名100％的肉食性运动员，其使命是达到体质的最大体重，同时依靠动物脂肪获取能量，” 他在自己的YouTube传记中澄清说，他不是医生，他的生活方式也不是 “医疗建议”，他在视频中说。

在一些片段中，可以看到他在饮食中伴随着一些薯片，橙汁等，但是食用生肉会影响他每天的喂食。

Weam 毫不犹豫地明确表示，对于他来说，不做饭就吃肉是一种很好的选择，尤其是在他没有时间做饭的时候， 此外，根据他自己的说法，他的饮食对健康有益。

这是他们的日常饮食

我们知道你应该对我们向你透露的一切感到震惊，这就是为什么我们会向你展示 Warm 的日常饮食是什么。根据他在 TikTok 视频中显示的内容，您可以看到他在冰箱中存放的各种肉。这些范围从 “正常” 的肉块到他声称具有 “高锌” 值的大脑和公牛睾丸。

早餐

就生食而言，您的早餐是最清淡的菜肴之一。消耗6个蛋黄作为能量饮料。除此之外，还有用冰浸入水中的活动，

午餐

午餐时，会出现两个小牛肉睾丸，一个小牛肉大脑，羔羊的肝脏，小牛肉心脏，小牛肉肾脏，小牛肉骨髓和生黄油，并生食用。

價格

晚餐时，食用切片的生牛排和黄油，有时还会与蛋白质奶昔混合。

根据 Weam 的说法，另一个事实是，他在吃完生肉后立即锻炼身体，每周七天去健身房。她每周增加三到四次冰浴，然后进行冥想以帮助控制自己的心理健康。

用户反应

社交网络的用户毫不犹豫地对他们的帖子做出了反应，而且他们的情况千差万别。来自惊讶，惊讶和对人体健康的恐惧的反应。 最常见的问题是这些肉类在原始状态下可能含有的细菌 ，这些细菌最终会对健康真正有害并导致食物中毒。

根据几位专家的说法，由于存在诸如大肠杆菌，沙门氏菌或李斯特菌之类的细菌，生肉或未煮熟的肉是食物中毒的主要来源之一。

继续阅读