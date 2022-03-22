委内瑞拉莱奥波多·洛佩斯的政党在一个月内累计辞职140人

加拉加斯，3月22日，由莱奥波多·洛佩斯领导的委内瑞拉反对党Voluntad Popular（VP）中至少有140名成员于上个月辞职，此前本周二宣布又有40人弃权，此前胡安·瓜伊多（Juan Guaidó）已经开始了自己的职业生涯。上个月，二月份录制的报道说，已经是该编队的前成员大卫·索萨。 委内瑞拉中央大学（UCV）大学中心联合会（FCU）主席通过推特宣布辞职，他分享了安索阿特吉，米兰达，波图格萨和加拉加斯州其他39名活动家签署的一封信，宣称 “公民致力于与所有人合作拯救这种令年轻人高兴的政治形式的民主因素”。 他们还指出，尽管副总裁是一个学习空间，但他们不能继续 “容忍系统的不当行为和渎职制度，最终成为党的日常生活。” 他们补充说：“据报道，其中许多缺点，加拉加斯领导人大规模辞职的情况就是如此，该国几个地区的许多其他缺点也默默地遭受了痛苦。” 领导人声称已经谴责了这些 “错误”，但该组织的领导人 “在犯下这些不公正行为时却另辟蹊径”。 “不良做法，无论发生在何处，都会影响每个人并损害组织。他们说，如果你不培养和尊重自己组织内的制度机制，你就无法试图拯救委内瑞拉的机构。” 同样，他们希望这一决定能够反映出 “大量” 活动家迫切要求的内部改革进程。” 据首都前支持者协调员哈维尔·冈萨雷斯报道，2月19日，来自加拉加斯的100多名地区领导人和武装分子宣布辞职。 正如冈萨雷斯当时解释的那样，之所以做出这一决定，是因为以下事实：“长期以来，尽管该组织的国家领导层同谋保持沉默，但政治和社会领导人多年来一直工作着各种各样的不尊重，无知和隔离。” “我们一直在努力应对内部恶习。但是，根据新闻稿，冈萨雷斯说，今天我们已经到了无法继续容忍该党日常生活已成为的任意和渎职制度的地步。” 副总裁由委内瑞拉对手莱奥波多·洛佩斯领导，他自2020年10月底以来一直在西班牙流亡。首席 sc/sb/laa