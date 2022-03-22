委内瑞拉收到特立尼达和多巴哥以及尼加拉瓜大使的全权证书

加拉加斯，3月21日委内瑞拉政府星期一分别在尼古拉斯·马杜罗总统和外交部长费利克斯·普拉森西亚主持的两次会议上收到了特立尼达和多巴哥大使埃德蒙·狄龙和尼加拉瓜大使奥兰多·何塞·戈麦斯的国书。 外交部在一份新闻稿中报道说，是马杜罗在加拉加斯米拉弗洛雷斯总统府秘鲁索尔厅举行的一次活动上收到了特立尼达和多巴哥驻委内瑞拉代表的全权证书。 他解释说，这位外交官自2月4日以来一直在加勒比海国家，并于8月17日被任命为驻委内瑞拉大使，以维持两国之间的关系，这种关系可以追溯到1986年。 声明说，在被任命之前，狄龙 “曾担任特立尼达和多巴哥国防军的军事成员；后来他担任参谋长（2005年），担任国家安全部长（2015-2016年），在加勒比国家担任军事官员36年。” 另一方面，外交部长普拉森西亚在外交部总部收到了尼加拉瓜驻委内瑞拉大使奥兰多·何塞·戈麦斯的样式副本。 外交部说：“在拉丁美洲副部长兰德·佩尼亚出席的第一次会议上，外交官们讨论了两国之间的历史友好关系，以及与双边合作和区域一体化的地缘政治有关的问题。” 声明称，尼加拉瓜新任驻加拉加斯特派团团长将取代自2018年4月以来担任该职位的雅奥斯卡·卡尔德隆。 戈麦斯拥有人文和社会科学学位，分别就读于中美洲大学（UCA）和尼加拉瓜国立自治大学（UNAN）。 此外，他还拥有哲学、历史和国际关系方面的研究生课程，在抵达委内瑞拉之前，他是委内瑞拉驻阿根廷大使。首席 gcs/sb/rrt