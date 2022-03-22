乌克兰人是继巴西人之后在葡萄牙的第二个外国人社区

里斯本，3月22日超过18,000份来自乌克兰的难民临时保护申请使该社区成为葡萄牙第二大居民，仅次于巴西人。 葡萄牙外国人和边境服务局（SEF）向埃菲证实，自2月24日俄罗斯对乌克兰战争爆发以来，已有18,410名乌克兰人要求在葡萄牙接待。 这个数字使乌克兰公民人数超过45,000人，而这个国家已经有大约27,000人居住，这使该社区成为葡萄牙的第二大居民，使英国人升至第三位。 SEF今天向Efe解释说，上周它平均每天有1,200份保护来自乌克兰的难民的请求，本周到目前为止，这一请求已增加到每天2,000次。 葡萄牙外交部长奥古斯托·桑托斯·席尔瓦（Augusto Santos Silva）最近坚持认为，葡萄牙的大门向逃离战争的乌克兰人敞开，并回顾说，在1990年代，这个社区在该国有80,000多人。 这位部长上周在里斯本与外国记者会晤时说：“我们距离社会的吸收能力还有很长的路要走，” 他指出，乌克兰难民在不同领域有超过10,000个工作岗位可供选择。 根据官方估计，巴西人是葡萄牙的第一个外国人社区，约有21万人，其次是乌克兰人和英国人，超过42,000人。 葡萄牙向乌克兰难民提供为期一年的临时保护，可延长六个月，并向他们提供税务登记、社会保障、子女入学和进入劳动力市场的机会。首席 sea-cgg/pdp