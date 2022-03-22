今天 3 月 22 日星期二没有 Circula CDMX 和 Edomex

202@@

2年3月22日星期二，Hoy No Circula计划将维持对涂有粉红色橡胶的7号和8号牌照的汽车的交通限制。

根据Megalopolis环境委员会（CaMe）批准的法规宣布，该限制将从星期二的 05:00 开始生效，直到 22:00 在墨西哥谷大都会区适用。

墨西哥

谷大都市区包括墨西哥城的16位市长和墨西哥州18个大城市的市长（阿蒂萨潘·德·萨拉戈萨、科阿卡尔科·德·贝里奥萨巴尔、库奥蒂特兰、库奥蒂特兰·伊斯卡利、中铝、奇科洛潘、奇马尔瓦坎、埃卡特佩克·德·莫雷洛斯、Huixquilucan、伊斯塔帕卢卡、拉巴斯、华雷斯的诺卡尔潘、内萨瓦尔科约特尔、尼古拉斯·罗梅罗、特卡马克、Tlalneplantla de Baz、Tultitlan 和 Chalco Valley）。

根据Megalop olis环境委员会（CaMe）的规定，具有双零，零，电动和混合动力全息图的汽车将能够不受限制地行驶。

在国外

或在墨西哥城和墨西哥州以外的州注册的移动信号源或车辆，或不带验证全息图的移动信号源或车辆仅限于工作日和每个星期六的流通，无论其最后一个数字是多少，从 05:00 到 22:00；以及上午的时间表从星期一到星期五的 05:00 到 11:00。

“今日禁止流通” 计划不适用于带残障车牌的汽车、紧急和殡仪服务以及公共交通工具。

（照片：Cuartoscuro）

制裁

在墨西哥城的道路和街道上行驶的车辆和驾驶员违反本计划规定的措施，应受到《墨西哥城环境法关于车辆验证的条例》以及《大都会交通条例》或《墨西哥城环境法规》规定的制裁取代它的规定和其他适用的规定，但不妨碍它们从流通中撤出并送往车辆仓库的事实，在支付相应的罚款之前，它们必须留在那里，对于在环境紧急情况下停下的车辆，也将是必须等待它结束。

暂停该计划

考虑到空气质量不会对环境造成风险，环境当局将在节假日、非工作日、强制性休息日或假日季节发布暂停适用 “今日无循环” 的通知人口的健康状况，这是通过对天气状况的分析、空气质量监测和联邦区或大都市地区的污染物排放浓度来确定的。

2022年验证时间表

墨西哥城和墨西哥州都必须每年对汽车进行两次检查，检查日期取决于车牌的精加工和橡胶处理。

1月和2月：完成5和6的盘子（黄胶）。2月和3月：以7和8结尾的盘子（粉红色粘胶）。3月和4月：具有3和4个饰面的盘子（红色粘胶）。4 月和 5 月：完成 1 和 2 的盘子（红色粘胶）；5 月和 6 月：结尾为 9 和 0 的盘子（蓝色粘胶）。7月和8月：完成5和6的盘子（黄色胶状）。8月和9月：表面处理为7和8的盘子（粉色胶状）。9月和10月：具有3和4个饰面的盘子（红色粘胶）。10 月和 11 月：完成 1 和 2 的盘子（绿色粘胶）；11 月和 12 月：完成 9 和 0 的盘子（蓝色粘胶）。

继续阅读：

更多新闻