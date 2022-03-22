他们为完全瘫痪的人开发了一种通信设备

伦敦，3月22日根据周二发表在《自然》杂志上的一项研究，一组科学家设法使一个完全瘫痪且无法说话的人通过脑机接口（BCI）设备进行交流。 这项研究由Wyss神经工程中心（瑞士）和蒂宾根大学（德国）领导，在晚期肌萎缩性侧索硬化症（ALS）的个体中开发了这种方法。 病人是一名处于 “完全阻塞” 状态的34岁男性，他向BCI发送大脑信号并将其解码为套用信件，专家称之为 “听觉神经反馈系统”。 先前的工作已经开发出类似的工具，允许ALS患者通过眼睛或面部肌肉的运动 “说话”，但是一旦疾病退化并且失去了肌肉控制，他们就无法再以这种方式进行交流。 为了克服这个问题，由日内瓦Wyss中心的神经科学家乔纳斯·齐默尔曼（Jonas Zimmermann）领导的研究小组使用了这种听觉反馈BCI（neurofeedback），该反馈由手术植入运动皮层中的两个皮层内微电极组成。 专家在一份声明中解释说，患者受到所谓的完全囚禁综合征（CLIS）的影响-瘫痪是绝对的-但直到现在还不清楚他是否也 “失去了大脑产生沟通命令的能力”。 在两年的工作中，这个人学会了通过测试不同的动作来产生大脑活动，这些运动是由微电极检测到的，然后由实时机器学习模型解码的大脑信号。 这种人工智能工具 “映射” 信号，使其具有 “是” 或 “否” 的含义，为了破译参与者想要交流的内容，拼写程序会大声拼出字母表中的字母。 在这里，“听觉神经反馈” 开始发挥作用，因为受试者可以在确定反馈的语气和频率之后，在 “是” 或 “否” 之间进行选择以确认或丢弃字母，以每分钟大约一个字符的速度形成完整的单词和短语。 “以前，通过BCIs在瘫痪患者中实现了成功的沟通。但是我们认为，我们的研究是第一个在失去所有活动能力的受试者中实现交流的研究，因此，这种BCI是他们唯一的沟通方式，” 齐默尔曼说。首席 ha/jm/yam