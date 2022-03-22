他们逮捕了威胁要杀死卜拉希安·阿莱曼伴侣的那个人：在他家中发现的武器

在上一版将体操队与拉普拉塔大学生相提并论的 platense 经典赛中，他在 Brahian Alemán 和 Fernando Zuqui 之间进行了口头斗争。这似乎只是在运动场上发生冲突，但外面发生了一起令人遗憾的事件，最后以警察的干预而告终。Pincha 的网络粉丝通过 Instagram 威胁乌拉圭传单中的几位乌拉圭传单弗洛伦西亚·科西奥（Florencia Cos sio），向他们的伴侣和儿子发出危险信息。

这名球迷以贡萨洛·尼古拉斯·埃斯卡雷（GonzaloNicolás Escaray）的名义被识别，并遭到袭击，据警方消息人士称，没收了最先进的9毫米格洛克手枪和32口径左轮手枪，两者都没有证件。另一方面，安全部队还拿走了一个硬盘，里面装有信息，手机和其他通常用于进行此类网络犯罪的额外计算机物品。

投诉是在上周日提出的，也就是在Gimnasia和拉普拉塔大学生之间的痛苦关系之后不久。“这是你们的人拉普拉塔大学生！很遗憾，你在搞我儿子吗？暴力又讨厌废话！这些人不应该存在！现在就照顾好自己，” 弗洛伦西亚在她的一个社交网络上说，向用户 LaLo7a0 展示了屏幕截图。他补充说，他附上了他对警察进行的手术的照片：“作为一个社会，我们正在倒退！这是令人遗憾的，完全应该受到谴责！我们绝不能正常化，让这些事情过去。”

引起弗洛伦西亚·科西奥谴责的暴力信息

面对拉普拉塔大学生球迷的拒绝，这位足球运动员的搭档还与胡安·塞巴斯蒂安·维隆一起发布了侵略者的照片。“啊，他们不是你的人吗？看看他和他一起玩的那个暴力男性。让所有人都能看到他的脸，那是穿红衣服的那个！”，弗洛伦西亚继续在互联网上。Cossio 公开的强烈信息具有很大的威胁。“我们要杀了你和你的丈夫，我们已经知道你儿子上哪所学校了。保重”，是被绳之以法的著作之一。

该行动是在Villa Elvira镇6点至7点之间的第73街进行的。当局找到了威胁肇事者的住所，然后在拉普拉塔逮捕了被告并将他绳之以法。据警方消息人士透露，该案是因涉嫌 “有条件的威胁和拥有枪支” 而启动的，调查将于本周二在第五检察官办公室开始。

侵略者与胡安·塞巴斯蒂安·维隆合影

Cossio 提出投诉时在社交网络上通知了他

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