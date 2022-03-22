Vibra del Vacile 将于 3 月 25 日至 27 日在巴兰基亚举行





3月25日至27日，La Vibra del Vacile将在巴兰基亚（Barranquilla）举行三场活动，这些活动将具有风格，艺术和文化表现形式，为所有希望在音乐不会过时的空间中展示自己的才华的人们提供了一个平台。

这将在多年来一直是旅游胜地的基利曼迪亚罗日落天堂举行。该活动源于Vibra Agencia Creativa和El colectivo del vacile的合并，这两家公司15年来一直在创新空间以及如何娱乐巴兰基耶罗斯和大西洋沿岸。

“这是一个将我们所有人团结在一起的活动，无论我们是谁，或者我们来自哪里，我们需要更多东西的感觉使我们成为一体。震中位于巴兰基亚（Barranquilla）的一场风味地震，在这场地震中，我们将收回我们的东西，我们已经在河上完成了，现在我们将挽救我们的历史，” 音乐节的组织者Angelica Jaramillo说。

3月25日，La Poppera将在基利曼迪亚罗日落天堂举行，这是一场多样化，丰富多彩且有趣的活动，不涉及陈规定型观念，其中包括著名的巴兰基亚音乐节。值得注意的是，它旨在向流行文化致敬。

此外，它还试图要求空间和场景来表达包容性的信息，并使基于流行和酷儿文化的所有形式的存在变得可见，从而营造一种爱，尊重和自由的氛围。

La Poppera将与布兰妮·斯皮尔斯（Britney Spears）和她的组合等艺术家一起带入青春期，以及适应我们今天情况的加勒比恶作剧。

“这个聚会使我们失控，使我们失控，邀请我们通过与雷鬼摇摆乐的浪潮共舞来表达自己的身体。音乐的力量变得感性、夜间活动和充满活力，使我们更接近初恋，这种皮肤对皮肤的舞蹈教会了我们，使我们更接近加勒比海的节奏和起源，” 哈拉米略说。

他们还将喜欢 Alistate 那个 Estoy Suelta Como Gabete，这是该活动的都市风格，它将汇集这种类型的爱好者。

3月27日，Berbe House将举行，这是一场致力于巴兰基亚民间传说的派对，其精髓，打击乐器，以 “apretao” 跳舞的节奏，这是整个加勒比海地区的传统，在巴兰基亚的海滩上与阿尔弗雷多·德拉菲，阿尼巴尔·贝拉斯克斯，儿子帕伦克，赫雷德罗斯等艺术家相遇de Petrona、Alivio DJ、Cronopiano、Verbena caliente b2b 等。

“这个派对采用了加勒比海祖先的节奏，蒸气波具有电子、爵士乐、赛博朋克和 afrocumbia 氛围。用我们的话说，我们竭尽全力拯救了picó，马鞭草，非洲champeta，bembé和非洲拉丁节奏。伯伯之家的组织者说，这里是所有神圣事物的家园。”

这项活动已经成为音乐聚会场所已有10年了，它带来了 “蒸气波” 的灵感，这种声音诞生于十年前，在80年代和90年代产生了几乎怀旧的迷恋，但适应了我们的文化。

继续阅读：



