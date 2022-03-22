联合国警告俄罗斯，它将无法赢得战争，必须进行谈判

联合国，3月22日联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯周二警告俄罗斯，俄罗斯不可能控制整个乌克兰，并敦促莫斯科停止袭击，谈判和平。 古特雷斯在接受记者采访时强调，在冲突的几个关键问题上有 “外交进展”，这些进展必须 “足以” 立即宣布停止敌对行动并推进认真的谈判。 “这场战争不可能赢。迟早，他将不得不从战场转移到和平谈判桌上。这是不可避免的，” 联合国负责人坚持说，他谴责乌克兰人过着 “地狱” 的生活。 在这方面，古特雷斯提请注意 “恐吓平民的系统轰炸”；对医院、学校、住宅和住所的袭击，以及整个行动如何日复一日地加剧。 “两个多星期以来，马里乌波尔一直被俄罗斯军队包围并遭到无情的轰炸。为了什么？即使马里乌波尔（Mariupol）倒台，乌克兰也无法逐个城市、逐条街道、挨家挨户地征服自己。所有这一切的唯一结果是更多的痛苦，更多的破坏和更多的恐怖，” 他说。 不接受质疑的古特雷斯在今天的讲话中对俄罗斯的批评非常有力，这是自冲突开始以来最严厉的一次，他将莫斯科运动称为违反《联合国宪章》对主权领土的 “大规模入侵”。 葡萄牙人强调：“继续在乌克兰发动战争在道德上是不可接受的，在政治上是站不住脚的，在军事上毫无意义。” 他强调，“现在是结束这场荒谬战争的时候了。”首席 mvs/jfu/dmt