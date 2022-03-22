3月21日星期一引起关注的HBO智利系列节目

在电影、音乐、播客和其他形式试图通过各种平台吸引观众注意力的时候，电视连续剧在娱乐形式的重新配置中占据了重要地位他们消费的流媒体。

尽管该系列的起源可以追溯到20世纪上半叶，但事实是，在这些平台的用户以难以想象的速度消费作品的情况下，主要渠道从未像今天这样投入和制作过如此多的资金。

HBO一直是流媒体大战的主要角色之一，当然也致力于创作系列节目，其中许多人设法使用户处于座位边缘，成为数周来话题的话题。

以下是3月21日星期一在智利公众中最受欢迎的系列节目清单：

1.黄金时代

玛丽安·布鲁克（Marian Brook）是南方将军的年轻孤儿，她搬进了纽约阿姨们的僵硬家中。一位神秘的黑人朋友冒充女仆，她将发现一个新世界，邻居们将钱花在门口。不要让自己被这种生活方式所迷惑，在一个正在为现代化做准备的新世界中，金钱的漩涡将是你的挑战。

2。本10：异形力量

本·坦尼森现在已经 15 岁了，他希望再次成为 Omnitrix 的领导者，与摧毁地球的混血儿作战。

3.DMZ

在不久的将来，一场激烈的内战使曼哈顿成为非军事区（DMZ），被摧毁并与世界其他地区隔绝之后，凶猛的医生阿尔玛·奥尔特加（Alma Ortega）踏上了一段痛苦的旅程，寻找冲突开始时在撤离纽约时失去的儿子。帮派、民兵、煽动者和军阀阻碍了他们，包括帕尔科·德尔加多（Parco Delgado），他是非军事区最强大的帮派之一的受欢迎且致命的领导人。

4.好朋友

当她最重要的朋友之一消失得无影无踪时，住在满是书的房子里的老年妇女埃琳娜·格雷科（Elena Greco）决定写自1950年以来的友谊故事。这是为了揭开莱拉的奥秘，她最好的朋友和最大的敌人。

5。David Guetta 壮举。扎拉·拉尔森：这个是给你的（音乐视频）

大卫·圭塔和扎拉·拉尔森的歌曲 “This One's for You” 的音乐视频。

6。#PobreNovio

当女友离开他站在祭坛前的那一刻的视频传播开来时，圣地亚哥引起了互联网的轰动。现在，由于它的突然成名，它将成为男友被抽奖的竞赛中令人垂涎的奖项。

7.罗姆人

共和国成立四百年（公元前509年）后，罗马是世界上最强大的城市，拥有100万人口的国际大都市，是不断扩大的帝国的中心。共和国依靠权力分立，并建立了必要的机制来防止一个人积累太多权力。但是，随着时间的推移，腐败、奢侈和过度行为正在吞噬这些原则。

8。Minx

1970年代在洛杉矶，一位年轻而严肃的女权主义者乔伊斯与一位小编辑联手创作了第一本针对女性的色情杂志。

9.莫妮卡玩具

莫妮卡玩具（Monica Toy）是2D动画中的角色家族，面向年轻人和成年观众。“莫妮卡和她的朋友们” 主角最引人注目的特征以这种新语言呈现，具有更多的自由和幽默感。

10。吸血鬼日记

“吸血鬼日记” 讲述了两个吸血鬼兄弟在一个小镇上迷恋同一个女孩的故事，那里的超自然生物秘密地生活在居民中。

*某些标题可能会在排名中重复出现，因为它们是不同的剧集或季节。

HBO和流媒体市场

HBO是一家总部位于美国的订阅电视网络，也称为Home Box Office，由WarnerMedia拥有，您可以通过它找到电影和电视剧。

其中最著名的自制作品包括《黑道家族》、《The Wire》、《六英尺之下》、《兄弟乐队》、《太平洋》、《欲望都市》、《真爱如血》、《遏制你的热情》和《权力的游戏》。

他还拥有索尼影视娱乐公司以及沃尔特迪斯尼公司和环球影城制作的电影的部分版权。

在拉丁美洲，您还可以享受其他频道，例如 HBO 2、HBO+、HBO Family、HBO Xtreme 和 Cinemax 等。

HBO 是第一个作为非地面广播电视频道创建的有线和卫星频道，正是在1965年，有线电视先驱查尔斯·弗朗西斯·多兰（Charles Francis Dolan）赢得了在曼哈顿下城建造有线电视系统的专营权。

而不是将电缆挂在电线杆上，而是决定将电缆放在曼哈顿的街道下，因为信号可能会被城市中的大型建筑物和摩天大楼阻挡。

2010年12月，该频道在美国拥有2,860万用户，成为美国最重要的有线电视网络。然后, 它开始向其他国家扩张, 包括阿根廷, 玻利维亚,哥伦比亚, 丹麦, 芬兰, 危地马拉, 洪都拉斯,墨西哥、巴拿马、巴拉圭、乌拉圭、委内瑞拉等总共有150个国家。

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