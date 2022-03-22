巴拿马足球队队长说，球队里没有压力，只有渴望

巴拿马城，3月21日俄罗斯2018年世界杯冠军兼巴拿马国家队队长阿尼巴尔·戈多伊周一表示，该小组没有压力，但希望在下周四八角决赛的最后一个窗口开始时出去对阵洪都拉斯Concacaf 即将迎来 2022 年卡塔尔世界杯。 “没有压力，有欲望和欲望。自从八角形开始以来，我们就一直这样玩，没有什么不同，只是它们是最后三个日期。许多人目前没有给我们去这个例子争取世界杯的直接配额，” 戈多伊在训练开始前说。 队长淡化了洪都拉斯名单上没有通常的名字这一事实，但同时他强调说：“每个被召入国家队的球员都是因为他有东西”。 “他们可能没有关键球员，但这会使洪都拉斯更加危险，因为那些在场的球员会想展示自己并为下一轮赢得空间，这使得这场比赛更加危险，” 美国职业棒球大联盟的纳什维尔南卡罗来纳州球员说。 他补充说，巴拿马作为国家队一直尊重对手，这次也不会有什么不同，因为洪都拉斯人一直很复杂，整个小组都知道他们会来参加比赛。 这位经验丰富的32岁球员继续对埃尔南·达里奥· “波利洛” · 戈麦斯表示敬意和喜爱，他在上一轮带领他们赢得了首个世界冠军。 他说：“关于 '波利' 教授是一个我非常尊重和钦佩他的人，他给了我们很多东西。” 巴拿马后卫安德烈斯·安德拉德（AndrésAndrade）也在媒体面前露面，他说，该组织知道八角形的最后一个窗口正在播放什么。 德国德甲现任亚美尼亚·比勒费尔德球员说：“我们知道有三场决赛，我们想出去赢并付出一切，这就是我为国家队做出贡献的原因，希望一切顺利。” 他强调说，该组织因其目标和 “对国家的承诺” 而 “团结一致”，我们希望能够实现这一目标。 安德拉德说，在与洪都拉斯队的比赛中，这是巴拿马人在2022年卡塔尔之路上的第一场决赛，没有什么可失去的 “这可能是一个非常困难的对手”，只有集中精力，从第一分钟开始就离开去做这项工作。 巴拿马国家队周二完成了第二天的训练，这是康卡夫八角形决赛的三重日期。 在位于巴拿马首都东部的隆美尔·费尔南德斯·古铁雷斯体育场的球场上，有22名球员接受了训练，在26名被召集的球员中，有可能在媒体允许的15分钟内看到他们做了体力劳动，典型的回旋曲和守门员在南边的框架中被要求体育场。 根据巴拿马足球联合会（Fepafut）提出的时间表，中美洲红队的教练西班牙-丹麦人托马斯·克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）预计明天将与整个团队合作。