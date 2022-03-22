BA2 变体 “更具传染性”，“几乎不可能” 避免

都柏林，3月22日都柏林三一学院生物化学教授爱尔兰专家卢克·奥尼尔周二警告说，omicron的BA2变体 “更具传染性”，“几乎不可能不被感染”。 经过两年多的疫情，奥尼尔将其描述为 “omicron的姐妹” 的SARS-CoV-2冠状病毒的这种新变种可能成为 “迄今为止我们所见过的最具传染性的”。 这位生物化学家今天告诉爱尔兰公共广播公司 RTE：“它的传染性比奥米克龙高 30％，后者的传染性已经比上一个高出 70％。” 他强调说，BA2的潜伏时间 “在受感染者中也要短得多”，它 “在体内发展得更快”，因此 “传播时间更长，因为它生长得更快”。 奥尼尔补充说：“好消息是，疫苗筑起的隔离墙在世界各地都被搁置，确实在保护我们，” 他认为，除了在加强准备工作方面取得进展外，公民还必须继续在室内佩戴口罩，尽管自上个月以来，在爱尔兰，口罩仅在医疗保健中是强制性的。 爱尔兰当局周二报告说，自上周四以来，他们已经统计了近64,000例新的covid-19感染病例，这是爱尔兰守护神圣帕特里克庆祝活动的漫长周末的开始。 就其本身而言，中间派，基督教民主党和绿党之间的联盟都柏林行政长官已经承认，爱尔兰和欧洲一样，已经进入了 “第二波omicron”，但由于大流行，不打算重新实行限制。 在这方面，世界卫生组织（世卫组织）欧洲区域主任汉斯·克鲁格（Hans Kluge）今天 “乐观但警惕” 地表示，在经历了数周的下降之后，该大陆的冠状病毒感染人数有所增加。 在周二访问摩尔多瓦期间，克鲁格明确提到了德国、英国、爱尔兰和荷兰等国家，并解释了由于 BA2 变体的传播性增加以及 “残酷” 取消对它们的限制所致。首席 ja/prc/是的