调查显示，6岁以下儿童的父母中有十分之八患有焦虑、抑郁或压力

该国不太关注的问题之一是心理健康，但的确，每天都有成千上万的父母对工作感到压力同时照顾他们的孩子, 这根本不是一件容易的事.对 59,000名6个月至6岁儿童的父母进行的全国性调查证明了这一点，调查显示，其中86.1％（即十分之八）患有焦虑症，抑郁或压力。

这是巴尔塔扎·尼古拉斯基金会与 Copera Infancia 和秘鲁天主教大学合作开展的第七轮 COVID-19（ECIC-19）影响持续评估（）（PUCP)。

“由于疫情，孩子和父母的情绪健康受到影响；就孩子而言，孤立使他们无法发展社交技能和控制自己的情绪，而在父母方面，他们必须学会抚养和照顾孩子禁闭，” 他说。罗米·里奥斯（Rommy Ríos），ByN基金会经理兼 Copera 童年副总裁。

研究揭示的其他数据显示，自疫情开始以来，有32.4％的照顾者（父亲和母亲）发现照顾孩子更加困难，而30％的人认为发脾气难以控制。

同样, 调查表明, 阿普里马克,普诺和阿亚库乔是焦虑, 抑郁或压力发生率最高的地区,分别为 90.4％、89.1％ 和 88.9％。

同样，44.6％的看护者非常关心孩子的学习或发展，而46.7％的看护者关心他们的行为。

专家指出，这些数字表明，有必要将围绕女孩，男孩及其家人的心理健康的公共卫生行动列为优先事项。

它还指出，需要加强部门间努力，为家庭提供全面照顾，这是卫生、教育、发展和社会包容等方面的联合工作，呼吁制定有助于向家庭提供支持以促进积极联系的举措。

佩德罗·卡斯蒂略和心理健康

佩德罗·卡斯蒂略| 照片：共和国总统

共和国总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）的特点是加入了一个保守党，该党没有或没有竞选其主要政党建议心理健康问题，他确实强调了身体健康问题，尤其是儿童的身体健康问题。这些是总统在竞选活动和7月28日的讲话中提出的一些建议。

1.佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）提出了 “学校心理学家” 计划：在一个社会和经济不平等的国家，这对于学童和青少年的心理健康至关重要。心理学家必须成为受委托避免自杀、辍学和欺凌的新型教师。

该提案在政府执政的8个月内尚未得到实施，国会全体会议也没有就此提出法案或动议。

另一方面，他在2021年7月28日的讲话中提到，身心健康将是政府的首要任务。他说：“我们将建立一个普遍、统一、自由、分散和参与式的卫生系统。”

2。他说，为此，他们将改善医院护理，并促进 “组建15,000个具有地域标准的综合社区护理小组，这样秘鲁家庭就不会有医疗保险。”

3.他补充说：“在我任期结束时，我将按地区提供专科医院，其中我们将优先考虑妇幼医院、肿瘤医院、外科临床医院、热带医学和口腔保健医院。”

这项提议仍在等待中。应该指出的是，自政府成立以来，疫苗接种取得了什么进展，但不幸的是，自从埃尔南多·塞瓦洛斯（Hernando Cevallos）离开钱包以来，儿童疫苗接种率下降了39％。





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