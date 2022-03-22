性格测验：选择一个身材，找出自己为何感到孤独

没有人是完美的，有时候我们的缺点, 弱点和恐惧会以我们自己的方式出现, 特别是在寻找爱情时.

虽然我们都知道, 我们并不总是知道我们 到底发生了什么，这使我们无法建立关系.

很难完全客观地对待自己。尤其是当你不相信性格测验或性格测验会告诉你什么时。

但这就是性格测试发挥作用的地方，因为在几秒钟内，你就会发现自己为什么孤独以及为什么恋爱关系有困难。

你所要做的就是看下面的图片，密切注意你首先看到的内容，然后向下滚动以查看你所看到的内容如何揭示你为什么仍然孤单。

无论你的结果如何，重要的是彼此非常了解。所以 看看图片，你识别的第一件事就会给你答案。去底部找出意思。

性格测试：你感到孤独吗？通过参加此测试找出答案。（照片：Capture）

1.如果你先看见月亮：

如果你先看见月亮， 你会感到孤独，因为拆掉墙壁对你来说并不容易。

你渴望亲密关系，并相信这种体验只会让你成为一个更好的人，但是当涉及到降低防御能力和让其他人进入时，你并不那么感兴趣。

如果你不克服这种恐惧，你将永远无法简单明了地得到想要的东西。

2。如果你先看见鲸鱼：

信不信由你，鲸鱼表示你很孤独，因为你一直在寻找成为第一名。

并不是说你是一个自私的人，只是你对 自己有很高的期望和计划，而且你知道爱有时意味着把别人的需求置于自己的需求之上。

你只是还没到，但至少你知道。

3.如果你先看见冲浪者：

如果你先看到冲浪者， 你会感到孤独，因为你害怕被捆绑起来。

对你来说，爱不是解放的东西，而是令人恐惧和沮丧的东西，因为这意味着放弃自己的一部分。当爱情开始变得真实时，你就开始计划逃跑而不受伤。

但是不要逃跑，试着留下来，你可能会发现持久的爱是所有人中最伟大的冒险。

性格测验的起源

测试心理学已经发展了记录心理素质的理论程序的前提，这在某种程度上仍然有效直到今天。著名的心理学家卡特尔·麦肯（Cattel Mckeen）（1890年）被公认为诊断测试的创始人，因为他的著作《心理测试与测量》对方法的发展产生了最大的影响。

卡特尔还介绍了 “测试” 的概念，他想通过一系列10个简单的实验来记录整个个性，使用测力计的左右手力量，对音调刺激的反应速度，10种颜色的面额的联想速度等。

这些实验以及他的学生与之相关的大量研究并不是很有成果，因为它们是基于对人类心理的非常原始的概念。单独地检查人的每个个体素质，但所检查的内容不适合代表人格的个人独特性或代表其基本方面之一。

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